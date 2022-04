Entornointeligente.com /

Vêm para Portugal mais cerca de sete milhões em bolsas avançadas do Conselho Europeu de Investigação (ERC, na sigla em inglês), foi anunciado esta terça-feira. Neste conjunto de subvenções, foram distinguidos projectos científicos de Nuno Cardoso Santos (do Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço), Vítor Cardoso (Instituto Superior Técnico) e Nuno Bicho (Universidade do Algarve).

