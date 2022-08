«Astroboy» da un paso frente para el Clásico Mundial de Beisbol

Entornointeligente.com /

Lo que era un secreto a voces se confirmó este miércoles 17 de agosto: Omar López dirigirá a Venezuela en el Clásico Mundial de Beisbol 2023 (CMB), que se realizará del 9 al 21 de marzo.

El instructor de los Astros de Houston en las Grandes Ligas; quien también tomará el mando de Caribes de Anzoátegui en la campaña que se avecina en la Liga Venezolana de Beisbol Profesional, tendrá que conformar ahora su staff técnico, amén de comenzar armar el roster, donde algunos grandeligas han asomado venir a la pelota criolla para mantener la forma de cara a la cita mundialista.

La información de la designación de López; fue dada a conocer por World Baseball Classic a través de un mensaje en redes sociales; luego de la presidenta de Fevebeisbol, Aracelis León lo confirmara (se sabía desde la semana pasada), en rueda de prensa realizada en el Comité Olímpico Venezolano (COV).

Omar López dirigirá a Venezuela Omar López dirigirá a Venezuela. El carabobeño ha trabajado por 24 años con los Astros de Houston, cuenta con experiencia como dirigente en los circuitos minoritarios del conjunto texano.

El hombre de beisbol, nacido hace 45 años en la ciudad de Valencia, también ha mostrado sus condiciones en la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP), ganando dos títulos de campeón con los Caribes de Anzoátegui, equipo al que comandará nuevamente en el campeonato de 2022-2023.

López ha estado presente en el desarrollo de las principales figuras de los Astros en la actualidad, como lo son sus compatriotas José Altuve y el lanzador Luis García; quienes se proyectan para ser piezas importantes en el equipo venezolano.

Su éxito en la liga criolla también es un factor que le permite manejar los jugadores que cuentan con la capacidad para sumar al éxito del conjunto que asistirá al torneo de naciones el año próximo.

#WorldBaseballClassic • Oficialmente nombrado Omar López como manager del #TeamBeisbolVE • Officialy announced Omar Lopez as the manager of the #Team • #PorSelección #LaQueNosVuelveLocos pic.twitter.com/CM6o2aZyLL

— Team Beisbol Venezuela (@TeamBeisbolVe) August 17, 2022

LINK ORIGINAL: ACN

Entornointeligente.com