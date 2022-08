AstraZeneca sigue presentando buenos resultados en cáncer de pulmón

Entornointeligente.com /

AstraZeneca presentó los últimos resultados exploratorios post-hoc del ensayo de fase III POSEIDON y del ensayo de fase II SAVANNAH durante la World Conference on Lung Cancer (WCLC) de la International Association for the Study of Lung Cancer ( IASLC ), la mayor reunión internacional de médicos, investigadores y científicos en el campo del cáncer de pulmón y la oncología torácica celebrado en Viena durante este mes de agosto.

Los datos del ensayo de fase III POSEIDON sugieren una tendencia a la mejora de la supervivencia global (SG) con un régimen limitado de cinco ciclos de tremelimumab añadido a durvalumab de AstraZeneca más quimioterapia con platino, en el tratamiento de primera línea de pacientes con cáncer de pulmón no microcítico (CPNM) en estadio IV (metastásico) con mutación STK11, KEAP1 o KRAS.

Los tumores de CPNM con mutaciones STK11 y KEAP1 suelen asociarse a un mal pronóstico y con frecuencia se clasifican como inmunológicamente «fríos», con ausencia de células T inmunitarias en el tumor.1, 2 El CPNM con mutaciones en KRAS suele responder a la inmunoterapia, a menos que se asocie a co-mutaciones en STK11 o KEAP1, en cuyo caso los resultados suelen ser malos.1, 2 Las mutaciones de KRAS son las mutaciones drivers más comunes en el CPNM, y representan aproximadamente el 25% de los pacientes, mientras que se estima que entre el 6 y el 15% de los CPNM presentan mutaciones de KEAP1 y aproximadamente el 15% de los CPNM presentan mutaciones en KRAS y STK11.1, 3-6

En el ensayo de fase III, el análisis exploratorio informó de un hazard ratio (HR)de 0, 56 (IC del 95%: 0, 30-1, 03) para el CPNM no escamoso con mutación STK11, un HRde 0, 43 (IC del 95%: 0, 16-1, 25) para el CPNM con mutación KEAP1, y 0, 56 (IC del 95%: 0, 36-0, 88) para el CPNM no escamoso con mutación KRAS.

La mediana de la SG y las tasas de supervivencia a dos años en todos los subgrupos mutacionales también aumentaron con la combinación de inmunoterapia en comparación con la quimioterapia. Los análisis de subgrupos de STK11 y KRAS se presentaron para los pacientes con histología no escamosa; mientras que el análisis de subgrupos de KEAP1 se presentó para todos los pacientes evaluables por mutación, independientemente de la histología del tumor, debido al pequeño tamaño de la muestra. Estos análisis de subgrupos deben interpretarse con precaución, ya que son post hoc, exploratorios y con tamaños de muestra más pequeños.

Los análisis exploratorios adicionales del ensayo de fase III de POSEIDON también evaluaron los resultados en los subgrupos de pacientes cuyos tumores eran PD-L1-negativos (expresión de células tumorales [CT] <1%) frente a los pacientes cuyos tumores expresaban PD-L1 (TC≥1%), y otras subpoblaciones basadas en la histología (escamosa y no escamosa). Aunque este análisis fue exploratorio, los datos sugieren que la adición de tremelimumab a durvalumab y la quimioterapia puede ampliar el beneficio clínico a los pacientes con PD-L1 negativo en las histologías escamosa y no escamosa.

El ensayo POSEIDON alcanzó el objetivo primario de la SLP en 2019 y de la SG en 2021, reduciendo el riesgo de progresión de la enfermedad o muerte en un 28% y el riesgo de muerte en un 23% en los pacientes con CPNM tratados con tremelimumab , durvalumab y quimioterapia en primera línea, en comparación con la quimioterapia en monoterapia. La combinación proporcionó un perfil de seguridad similar al de la combinación de durvalumab y quimioterapia, y la adición de tremelimumab no dio lugar a un aumento de la discontinuación del tratamiento.

Según Ramón Mel, director de AstraZeneca Oncología en España, «estos resultados son esperanzadores para pacientes con cáncer de pulmón metastásico cuyo pronóstico no es particularmente bueno, por lo que queremos seguir trabajando en esa línea para mejorar la supervivencia y la calidad de vida de los pacientes». En ese sentido, asegura que «en la World Conference on Lung Cancer se ha vuelto a demostrar que desde AstraZeneca estamos comprometidos en ofrecer tratamientos eficaces y seguros a los pacientes con cáncer de pulmón».

AstraZeneca trabaja para acercar a los pacientes con cáncer de pulmón a la curación a través de la detección y el tratamiento de la enfermedad en su fase inicial, al tiempo que amplía los límites de la ciencia para mejorar los resultados en los entornos resistentes y avanzados. La compañía pretende adecuar los medicamentos a los pacientes que más pueden beneficiarse mediante la definición de nuevas dianas terapéuticas y la investigación de enfoques innovadores. AstraZeneca es miembro fundador de la Lung Ambition Alliance, una coalición mundial que trabaja para acelerar la innovación y conseguir mejoras significativas para las personas con cáncer de pulmón, incluso más allá del tratamiento.

Resultados del ensayo de fase II Savannnah

Durante la WCLC, AstraZeneca también presentó los resultados preliminares del ensayo de fase II SAVANNAH , en los que osimertinib más savolitinib demostraron una tasa de respuesta objetiva (ORR) del 49% (intervalo de confianza [IC] del 95%, 39-59%) en pacientes con CPNM con mutación EGFRm con altos niveles de sobreexpresión y/o amplificación de MET, definidos como IHC90+ y/o FISH10+, cuya enfermedad progresó al tratamiento con osimertinib .

La mayor tasa de respuesta objetiva se observó en los pacientes con niveles elevados de MET que no fueron tratados con quimioterapia previa (52% [IC del 95%, 41-63%]). En los pacientes cuyos tumores no mostraban niveles elevados de MET, la ORR fue del 9% (IC del 95%, 4-18%).

