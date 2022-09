Associação Porta-Jazz encontrou espaço no «coração da cidade do Porto»

Entornointeligente.com /

A associação Porta-Jazz encontrou um espaço «à medida» na Praça da República, no «coração da cidade do Porto», com sala de espectáculos, ensaios, loja, galeria de exposições e zona ao ar livre.

Em comunicado, a associação sem fins lucrativos criada em 2010, que se formou com o intuito de promover o jazz , congratula-se por «mais uma vez e talvez como nunca», a comunidade musical ter posto «mãos à obra» e ter ajudado a preparar o novo espaço do Porta-Jazz.

Em Março, a associação anunciou que teve de abandonar a sede, no edifício na Rua João das Regras, e deu conta das dificuldades em encontrar um novo espaço devido ao valor das rendas que estavam a ser pedidas.

No entanto, ainda faltam alguns pormenores: «A programação regular a que tanto nos habituamos está ainda dependente de um esforço extra da parte de todos para que as condições de acústica e de segurança tenham o rigor que lhe são exigidos, necessitamos de criar divisões com protecção acústicas, instalar uma porta corta-fogo, um sistema de detecção de incêndios, rever toda a instalação eléctrica e quartos de banho.»

A Porta-Jazz apela, por isso, para que «todos os que puderem» dêem uma contribuição para «materializar/completar o esforço que tem sido feito».

A associação chama ainda atenção para o YouTube da Porta-Jazz , rede na qual vai lançar todas as quartas-feiras vídeos do 12.º Festival Porta-Jazz .

