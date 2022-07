Associação dos Diplomatas reitera confiança na Justiça Eleitoral e chama sistema eletrônico de votação de 'referência internacional'

Entornointeligente.com /

20/07/2022 18h07 Atualizado 20/07/2022

1 de 1 Bolsonaro durante discurso a embaixadores em Brasília — Foto: Reprodução Bolsonaro durante discurso a embaixadores em Brasília — Foto: Reprodução

A Associação dos Diplomatas do Brasil reiterou nesta quarta-feira «plena confiança na Justiça brasileira e sistema eletrônico do país».

A nota da ADB enviada ao blog é uma reação à reunião do presidente Bolsonaro com embaixadores na segunda-feira .

No texto, a ADB diz que a votação eletrônica é «referência internacional indissociável da imagem do Brasil como uma das maiores e mais sólidas democracias do mundo».

Leia a íntegra da nota:

A ADB reitera sua plena confiança na Justiça Eleitoral brasileira e no sistema eletrônico de votação do País. Por décadas, os diplomatas brasileiros têm atuado em apoio às autoridades eleitorais do país para a organização e a realização das eleições presidenciais. Em mais de 200 cidades espalhadas pelo mundo onde há repartições consulares, além de 33 seções adicionais em localidades em que não há representação permanente. A missão eleitoral do Ministério das Relações Exteriores, que inclui desde o alistamento de eleitores até a transmissão dos votos, mobiliza não apenas servidores do Itamaraty, mas também as comunidades brasileiras. Para 2022, há mais de 600 mil eleitores alistados no exterior.

Desde sua implantação, em 1996, o sistema brasileiro de votação eletrônica é objeto de reiteradas demandas de cooperação internacional de transferência de conhecimento e tecnologia. Ao longo desse tempo, a diplomacia brasileira testemunhou sempre elevados padrões de confiabilidade que se tornaram referência internacional indissociável da imagem do Brasil como uma das maiores e mais sólidas democracias do mundo. Essa é uma conquista da sociedade brasileira no processo de consolidação de suas instituições democráticas, para a qual a diplomacia nacional muito se orgulha de contribuir no exercício de suas atividades.

Embaixadora Maria Celina de Azevedo Rodrigues

Presidente»

