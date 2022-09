Associação de Proteção Civil envia provas de falhas no SIRESP à PGR

Entornointeligente.com /

A Associação de Proteção Civil enviou uma carta à Procuradoria-Geral da República com provas de que o SIRESP registou falhas na operação de combate aos incêndios.

A notícia, avançada pela SIC, refere que a informação é baseada em relatórios internos, que alegadamente comprovam as falhas no Sistema Integrado de Redes de Emergência e Segurança de Portugal, responsável pelas comunicações exclusivas do Estado Português para o comando, controlo e coordenação de comunicações em todas as situações de emergência e segurança.

Recorde-se que durante o combate às chamas na Serra da Estrela, o comando operacional perdeu o contacto com sete bombeiros.

A Iniciativa Liberal já reagiu, exigindo que os relatórios internos sejam dados a conhecer.

Os liberais pediram, esta quarta-feira, ao ministro da Administração Interna o acesso a alegados relatórios internos sobre o SIRESP que evidenciam «falhas e anomalias graves» deste sistema.

«Consideramos que, a existirem tais relatórios, eles devem ser acessíveis para que se possa perceber de que é estamos a falar em concreto e depois ver quais são as posições e as medidas que é necessário tomar», defendeu o deputado Rui Rocha, em declarações à agência Lusa.

