Mais de 30 mil casos de covid-19 confirmados nas últimas 24 horas em França

Nas últimas 24 horas, França registou 30.621 novos casos de covid-19. Este número representa o maior registo de casos diários do novo coronavírus no país desde que foram lançados os testes de despiste em grande escala e um aumento em relação aos dados de ontem, quando foram registados cerca de 22 mil casos diários. De acordo com as autoridades de saúde francesas, já foram infetadas 809.684 pessoas pelo novo vírus.

Foram ainda registados mais 88 óbitos desde ontem, uma ligeira descida em relação ao registo de quarta-feira, elevando o total de vítimas mortais desde o início da pandemia para 33.125.

Na última semana 6.529 pessoas infetadas foram hospitalizadas, das quais 1.750 estão em Unidades de Cuidados Intensivos. Existem 1.586 focos de covid-19 em todo o país, dos quais 130 foram localizadas nas últimas 24 horas.

Recorde-se que o Governo francês decretou, esta quarta-feira, um novo período de estado de emergência de saúde pública, devido ao agravamento da pandemia no país e vai entrar em vigor a partir das 00h00 do dia 17 de outubro, dando assim às autoridades maiores poderes para impor novas medidas no âmbito da pandemia, como o toque de recolher em Paris e outras oito grandes cidades, das 21h00 até às 06h00 locais, durante um mínimo de quatro semanas.

