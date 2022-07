Entornointeligente.com /

A inflação é demasiado elevada . A guerra da Rússia na Ucrânia provocou um aumento dos custos energéticos e dos produtos agrícolas. A escassez de materiais, de equipamento e de mão de obra resultante da pandemia também está a fazer subir os preços. Esta situação prejudica as pessoas e as empresas na área do euro, em especial as que têm rendimentos baixos.

