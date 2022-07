Entornointeligente.com /

Assassinato de petista: 'Marcelo é vítima de uma violência que foi contra a democracia', diz Lula Marcelo Arruda foi morto no último fim de semana em Foz do Iguaçu (PR) após ter sido baleado por um apoiador de Bolsonaro. Polícia indiciou autor dos disparos por homicídio qualificado. Por g1

15/07/2022

1 de 1 Marcelo Arruda era tesoureiro do PT em Foz do Iguaçu — Foto: Arquivo pessoal Marcelo Arruda era tesoureiro do PT em Foz do Iguaçu — Foto: Arquivo pessoal

O petista Marcelo Arruda, assassinado por um bolsonarista no último final de semana em Foz do Iguaçu (PR), «é vítima de uma violência que foi contra a democracia», disse o ex-presidente Lula (PT) em uma rede social nesta sexta-feira (15). Ao ser morto, Marcelo fazia uma festa de aniversário cujo tema era Lula.

«Marcelo Arruda era um trabalhador, pai, servidor público no Paraná. Planejou sua festa de aniversário em paz, com sua família. Marcelo é vítima de uma violência que foi contra a democracia», disse o ex-presidente, pré-candidato à Presidência da República nas eleições de outubro.

O comentário foi feito após a Polícia Civil do Paraná ter concluído que não houve motivação política no assassinato do tesoureiro do PT em Foz do Iguaçu (PR), Marcelo Arruda.

O autor dos disparos foi o policial penal Jorge Guaranho , que se apresenta nas redes sociais como apoiador do presidente Jair Bolsonaro .

Para a Polícia Civil, não houve motivação política no crime. Guaranho foi indiciado por homicídio duplamente qualificado por motivo torpe e causar perigo comum.

Delegada diz que Jorge Guaranho vai ser indiciado por homicídio qualificado por motivo torpe

