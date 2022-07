Assange no cometió ningún delito grave, dijo López Obrador a Biden

Entornointeligente.com /

18 de julio de 2022.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reveló hoy que le comunicó a su homólogo de Estados Unidos, Joe Biden, que Julian Assange no cometió ningún delito grave. Preguntado en su conferencia de prensa matutina en el Palacio Nacional sobre si trató el tema del fundador de Wikileaks con su anfitrión Biden en su entrevista en la Casa Blanca, López Obrador explicó que le dejó una carta al respecto. Señaló que en ella le explicó al presidente del vecino país que el periodista australiano no cometió delito grave, no le causó la muerte a nadie, no violó ningún derecho humano, por lo tanto, detenerlo significa una afrenta permanente a la libertad de expresión y de las personas y esa es la percepción de México del caso Assange. Le reafirmó a Biden la protección y asilo en México a Assange pero admitió que hasta el momento no ha recibido respuesta del gobierno de Estados Unidos.

