Assaltante encapuzado pede desculpa a dona de café em roubo de bacalhau

O café Uíge, na rua Central de Mouriz, Paredes, foi assaltado, na terça-feira, por sete ladrões encapuzados, que conseguiram levar duas caixas de bacalhau e outras de licor Beirão, 400€ e alianças. Um deles ainda pediu desculpa à proprietária, Isabel Sousa, durante o assalto.

“Eu só pedia que não nos matassem. Foi um momento de terror, nunca na vida pensei viver isto”, referiu a mulher. Já o marido, também proprietário do estabelecimento, tentou defender-se com uma faca. “Um deles olhou para a caixa e perguntou-me se eu só tinha aquele dinheiro. Não sabia que o meu marido tinha 300 € para dar a uma das nossas netas que estão no estrangeiro. Ainda deitaram tudo abaixo antes de fugirem”, concluiu. A PJ do Porto está a investigar o assalto.

