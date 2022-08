Aspirante a regulador con causa abierta ante PGR

Entornointeligente.com /

El Gobierno presentó ante la Asamblea Legislativa su propuesta para el cargo de regulador general en la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep). Se trata de Erick Bogantes Cabezas, quien fue escogido por unanimidad desde Casa Presidencial y ratificado por Consejo de Gobierno el 24 de agosto. La información fue remitida al Congreso y leída por Rodrigo Arias Sánchez, presidente de la Asamblea Legislativa, en la sesión de este lunes. «Bogantes, fungió como gerente general en el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) donde asumió ‘funciones de alta dirección en situación de crisis institucional’», mencionó. «Parte de lo que queremos hacer en Aresep es revisar los modelos de regulación que existen para servicios públicos, modernizar la institución», dijo Bogantes a DIARIO EXTRA. «Algunos de los retos que tiene Aresep son relacionados a la transición energética, tema de hidrocarburos, sistemas de producción y carbono neutralidad. En aspectos operativos, analizaremos temas de regulación tradicional», agregó.

POLÉMICA El nombramiento de Bogantes no está lejos de la polémica puesto que tiene causa abierta ante el Ministerio Público y la Procuraduría General de la República (PGR). «Nosotros denunciamos al señor Bogantes por uso presuntamente irregular de activos públicos. La denuncia presentada tiene un seguimiento formal y expediente en curso», explicó Edwin Marín, presidente de la seccional de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) en AyA. «Erick usaba el vehículo para uso discrecional y por reglamento el único que puede utilizarlo es la presidencia. Trasladaba a la directora de comunicación institucional de apellido Ortega a oficinas centrales. Eso tuvimos que denunciarlo», manifestó. El caso, además de estar siendo investigado ante el Ministerio Público, fue trasladado a la PGR bajo el número de expediente DEP197-2022 y actualmente se encuentra en estudio. «A nosotros nos notificaron sobre el tema y que se le daría seguimiento al caso. Los carros llevaban GPS, horas que el vehículo permanecía en la casa de la funcionaria de comunicación. Inclusive hay un video de seguimiento», indicó el sindicalista. Sobre lo anterior, Bogantes explicó que es una denuncia infundada. «Ese día se iba a inaugurar una planta potabilizadora en Cañas. Ellos hacen una interpretación del principio de legalidad. La tarea que se estaba ejecutando era propia de la institución. Esa denuncia tiene un trasfondo diferente porque al señor del sindicato se le estaba aplicando un proceso disciplinario por ausencias injustificadas. Ellos pedían que se aplicara un permiso sin goce de salario de forma permanente y no se concedió. Esa denuncia era una forma de presionar a la administración para que anulara el proceso», explicó. NOMBRAMIENTOS Según Marín, a lo anterior se agrega la mala ejecución de recursos y, además, supuestos nombramientos irregulares en AyA. «A marzo anterior, don Erick había dejado más de ¢15 mil millones sin ejecutar del presupuesto. Tenemos los documentos. Por otro lado, intentó traer gente de afuera sin contar con los requisitos», dijo el líder sindical. «Inclusive, en ocasiones se anulaban requisitos para tratar de colocar gente de afuera. Eso nosotros lo señalamos en su debido momento», acotó el representante de ANEP. Por su parte, Bogantes expresó que son declaraciones improcedentes. «Cuando hablan de ‘personal de afuera’ se refieren a dos subgerencias. Una no se nombró. Otras dos personas que llegaron de afuera se contrataron, pero la denuncia refleja el desconocimiento del sindicato ya que los puestos de gerencias y subgerencias no los designaba yo, sino que son potestad de la junta directiva y de la presidencia ejecutiva. Yo no participé en la designación de esos puestos», mencionó. «Respecto a la ejecución, es normal que, a mitad de año, haya montos sin ejecutar porque las compras se hacen a lo largo de todo el año. Más bien, los estados financieros reflejaban un aumento del valor patrimonial de AyA», concluyó. A partir de ahora, la Comisión legislativa de Nombramientos deberá analizar si Bogantes cumple todo para ocupar la silla de regulador en Aresep.

PERIODISTA: Aarón Chinchilla Carvajal

CRÉDITOS: Foto: Archivo

EMAIL: [email protected]

Martes 30 Agosto, 2022

HORA: 12:00 AM

Enviar noticia por correo electrónico

SIGUIENTE NOTICIA

LINK ORIGINAL: Diario Extra

Entornointeligente.com