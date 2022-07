Asic Boconó reactivó expedición de cartas médicas para conductores

Entornointeligente.com /

Recientemente se dio inicio al servicio de Medicina Vial en el municipio Boconó, con la expedición de las nuevas cartas médicas que por diversas causas se había paralizado causando gran incomodidad a los conductores de nuestra jurisdicción municipal.

Lo explica así el director del Área de Salud Integral Comunitaria (Asic Boconó) Dr. Geyenit Enrique Quimis, quien mediante un boletín de prensa nos hizo llegar la información como ha venido siendo su organizado estilo de trabajo. Así nos indica que desde el lunes 4 de julio, se dio inicio oficialmente al servicio de medicina vial en el organismo que representa.

Debemos destacar que en años anteriores este servicio se estaba prestando desde el Consultorio Médico Popular La Sabanita Parroquia Boconó, pero en este momento, cuenta con un espacio físico más amplio y en buenas condiciones directamente en el Asic Boconó que todos saben, está ubicada en la Av. Los Leones (Antigua sanidad).

En este momento Dicho servicio se mantuvo cerrado desde hace aproximadamente 3 años motivado a la pandemia y jubilación del médico encargado para esa época. En este momento se cuenta con dos médicos acreditados y personal de apoyo de larga trayectoria. Son ellos el Dr. Eduardo Briceño Abreu (Matrícula 59509) y su adjunto el Dr. Juan Martínez Buenaver (Matricula 62153).

La carta médica cuenta con una codificación desde el 60000 hasta el 90000, destinado a nivel regional únicamente para el municipio Boconó. Está plasmada en cartulina azul claro, para su posterior plastificación con sellos húmedos auténticos, evitando así la propagación de la corrupción en sentido de su venta o adquisición.

Debemos recordar que algunas personas se prestaron para la falsificación de este documento y posterior venta en los años en que estuvo el servicio inactivo por lo que se les hace un llamado a la población boconesa a no caer en estos hechos ilícitos y así realizar de manera genuina dichos trámites directamente en nuestro Asic Boconó recordándoles que este trámite será absolutamente gratuito (No se aceptarán gestores). De lunes a viernes en horario de 8:00 am a 12:00 M, serán distribuidos 25 números para igualmente atender 25 usuarios.

Dr. Eduardo Briceño y personal debidamente instruido se encarga de la expedición de la carta médica.

Nueva carta médica Se dio a conocer de este nuevo mecanismo a los organismos de seguridad: Policía Nacional Bolivariana (Tránsito) y Fapet, para que estén al tanto sobre las nuevas acciones administrativas y que la actual carta médica, desde su expedición, mantendrá una vigencia de 5 años.

Así mismo obtuvimos información que desde que se inició el otorgamiento de esta carta médica, han sido atendidos más que 500 usuarios, incluyendo una jornada especial realizada el primer día y a la que concurrieron 80 personas.

Dr. Juan Martínez: Asume el compromiso del chequeo previo a los usuarios que solicitan el documento. _______________________________________

Héctor Rafael Briceño (CNP 14.130)

