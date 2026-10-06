Así salieron Shakira y Piqué de los juzgados en Barcelona tras nueva disputa por el régimen de visitas de sus hijos: el exfutbolista salió sonriendo | NTN24.COM

Shakira Así salieron Shakira y Piqué de los juzgados en Barcelona tras nueva disputa por el régimen de visitas de sus hijos: el exfutbolista salió sonriendo octubre 6, 2026 Por: Luis Cifuentes Shakira en los juzgados de Barcelona – Foto: EFE El encuentro tuvo lugar este martes en la Ciudad de la Justicia de Barcelona con decenas de periodistas a las afueras buscando retratar el reencuentro entre ambos famosos. Compartir en: La cantante colombiana, Shakira, y el exfutbolista español, Gerard Piqué, volvieron a cruzarse este martes en los juzgados en Barcelona en medio de una nueva disputa por el régimen de visitas de sus hijos.El encuentro tuvo lugar este martes en la Ciudad de la Justicia de Barcelona con decenas de periodistas a las afueras buscando retratar el reencuentro entre ambos famosos.VEA TAMBIÉNLa petición de Shakira a Gerard Piqué tras acudir a un juzgado de Barcelona por el régimen de visitas de sus hijosoEn imágenes difundidas por el portal Europa Press se observa a Shakira salir primero de los juzgados, vestida de blanco y gafas oscuras, sin dar declaraciones a la prensa. A su salida, la cantante saludó a una fan que se encontraba a las afueras y luego se retiró del lugar.Minutos después, salió Gerard Piqué con un traje negro y sonriente. El exjugador tampoco quiso brindar declaraciones a la prensa sobre las discusiones en la audiencia.Shakira, quien se encuentra en plena serie de conciertos en Madrid, solicitó reducir los viajes transatlánticos de corta estancia de los menores entre Miami, donde viven con ella, y Barcelona, donde reside el padre, "para proteger su bienestar emocional, físico y académico", según explicaron sus representantes legales en un comunicado.Para ello, propone que sea Piqué quien se desplace a Miami en los periodos vacacionales de pocos días, facilitando que los menores puedan "mantener durante más tiempo su rutina escolar, social y familiar", agregan.VEA TAMBIÉNEsta es la nueva fecha que Shakira sumó en Madr

Fuente: NTN24 Ent — Ver nota original