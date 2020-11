Asesora espiritual de Trump oró por su reelección presidencial

Esto lo dijo, entre otros, el del usuario de Twitter @Soapmoine: “Lo siento por esto, Eminem , pero esa es la primera pista instrumental en la que pensé”. Y ‘le dio su toque’ al discurso de la pastora poniendo de fondo ‘Without me’, canción del rapero norteamericano

Entornointeligente.com /

En el marco de las elecciones presidenciales de Estados Unidos este 2020, han sido varias las acciones de Donald Trump , actual presidente en busca de la reelección, que se viralizaron en redes sociales.

Una de estas ‘escenas’ la protagonizó Paula White-Cain, la consejera espiritual del mandatario, quien oró fervientemente por su reelección.

(También le puede interesar: Vibrante final en Georgia: 3.600 votos separan a Trump de Biden ).

La oración se dio el miércoles, en Florida . Ella, además de pedir otros cuatro años de Trump en la Casa Blanca, atribuyó el avance de Joe Biden en las encuestas a “un complot demoníaco” en contra del actual mandatario .

Paula White-Cain, en medio del discurso que la hizo viral.

Foto: Youtube: lonegroover

(Lea también: La candidata cuyos votos han impedido cantar victoria a Trump y Biden ).

White-Cain aseguró que Dios ya tomó la decisión de que el presidente continúe en su puesto:

“Escucho un sonido de victoria (…) El Señor dice que está hecho. El Señor dice que está hecho. Porque escucho victoria, victoria, victoria en los pasillos del cielo , en los pasillos del cielo: victoria”, vociferó la predicadora notablemente emocionada.

La palabra victoria fue una de las bases del discurso en el que también pronunció algunas palabras en ‘otro idioma’ y afirmó que los ángeles estaban siendo liberados y enviados a Norteamérica desde África y Sudamérica .

” ¡Aquí vienen! En el nombre de Jesús, de América del Sur. ¡Aquí vienen, aquí vienen, aquí vienen, aquí vienen, aquí vienen! “, clamaba la mujer.

(Además: Biden y Harris lanzan sitio web para la transición de gobierno ).

Presidential Spiritual Adviser Paula White. Presidential Spiritual Adviser Paula White. El video fue masivamente compartido en redes sociales, especialmente en Twitter.

Además, White-Cain expresó, en su cuenta de Twitter, su preocupación debido a que ” algunos estén tratando de robarse estas elecciones “. Por eso pidió a los seguidores de Donald Trump que rezaran fervientemente y sin cesar por la nación y por los resultados electorales.

“Oremos para que los enemigos de Dios se calmen y sus planes sean anulados”.

El video del discurso llamó la atención de los internautas porque la religiosa se notó bastante alterada al pronunciarlo, además, según señalaron varios usuarios, ella utilizó un particular tono para hablar.

(Puede leer: Sin presentar evidencias, Trump insiste en fraude en elecciones ).

Incluso, en redes sociales se hizo énfasis en que parecía que rapeaba.

Esto lo dijo, entre otros, el del usuario de Twitter @Soapmoine: “Lo siento por esto, Eminem , pero esa es la primera pista instrumental en la que pensé”.

Y ‘le dio su toque’ al discurso de la pastora poniendo de fondo ‘Without me’, canción del rapero norteamericano .

well sorry @Eminem for that. But that’s the first instrumental track i thought about. pic.twitter.com/5uce3N3GSP

— Capitaine OSEF (@Soapmoine) November 5, 2020 (Si nos visita desde la app puede ver el video aquí ).

Paula White-Cain 🎧 Freestyler pic.twitter.com/cKuKpU0ywN

— Serkan Hicranlı (@SHicranl) November 5, 2020 (Si nos visita desde la app puede ver el trino aquí ).

Paula White-Cain consejera de Trump pidiendole al cielo por la reelección.

(it is not working) pic.twitter.com/VcVZt5pQBx

— Jorge Majfud (@majfud) November 5, 2020 (Si nos visita desde la app puede ver el trino aquí ).

En su página oficial, Paula White-Cain asegura que fue parte de la Junta Asesora Evangélica de Donald Trump durante la campaña de 2016 y que es predicadora de la iglesia City of Destiny, en Apopka, ciudad ubicada en Florida.

(Puede conocer el papel de los votantes evangélicos en las elecciones de Estados Unidos aquí ).

Tendencias EL TIEMPO

Descarga la app El Tiempo Noticias de Colombia y el mundo al instante: Personaliza, descubre e infórmate.

CONOCE MÁS Nuestro Mundo Colombia Internacional Bogotá Medellín Cali Barranquilla Más Ciudades Latinoamérica Venezuela EEUU y Canadá Europa África Medio Oriente Asia Más Regiones Pereira 11:38 p. m. Extranjero se autosecuestró para pedir 1.500 dólares por su rescate La misma supuesta víctima fue quien llegó a recoger el dinero en el op …

Beca 11:36 p. m. Estudiante que ganó prestigiosa beca ya reunió el dinero para viajar Varias personas, entre ellas políticos y youtubers, llamaron al joven …

Cartagena 10:39 p. m. Cartagena se blinda ante prohibición de prueba PCR durante la pandemia Vacuna coronavirus 10:00 p. m. Se reanudaron en Barranquilla los ensayos de la vacuna contra covid-19 San Andrés y Provide.. 10:00 p. m. Reabrió su negocio tras cuarentena en San Andrés y huracán se lo llevó Horóscopo Encuentra acá todos los signos del zodiaco. Tenemos para ti consejos de amor, finanzas y muchas cosas más.

Crucigrama Pon a prueba tus conocimientos con el crucigrama de EL TIEMPO

Ponte al día Lo más visto Eleccciones Estados Unidos 12:57 p. m. La esperanza de Trump con el conteo de Arizona Elecciones en EE.UU. 11:35 p. m. Biden recorta distancia en Pensilvania y Georgia: medios de EE. UU. Elecciones en EE.UU. 03:50 p. m. Así están las cuentas en los 5 estados que tienen a EE. UU. en vilo Ballenas jorobadas 12:09 a. m. Impactante momento: ballena jorobada casi se traga a dos mujeres Día sin IVA 03:30 p. m. Los pasos y lo que podrá comprar en el día sin IVA del 21 de noviembre

Entornointeligente.com