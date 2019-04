Asesor de Pelé aseguró que el lunes estarán de vuelta en Sao Paulo

Entornointeligente.com / ||Foto: Agencias. La leyenda del fútbol brasileño Pelé, hospitalizado en las afueras de París desde el miércoles por una infección urinaria, volverá el lunes a Brasil, informó a la AFP un asesor de comunicación del exjugador. “Volveremos el lunes a Sao Paulo”, dijo esa fuente, sin dar más detalles. La fecha del alta médica, sin embargo, no se ha comunicado todavía oficialmente. El sitio brasileño de noticias G1 informó que Pelé debía ser “liberado este sábado” para volver a su país, pero su retorno tuvo que ser aplazado para someterse a nuevos exámenes médicos. Según G1, el exjugador seguirá en observación en la capital francesa hasta que esté “al 100%”. Tras participar en un acto promocional el martes en París con el joven prodigio francés Kylian Mbappé, Pelé (78 años) fue hospitalizado por una infección de orina sin gravedad que según su entorno está “bajo control”. Lea también: En video: helicóptero irrumpió en un campo de fútbol y secuestró a un jugador El viernes, ‘O Rei’, considerado uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos, escribió en twitter: “Gracias a todos por vuestro amor. Los antibióticos están haciendo efecto y los exámenes están todos ✓. ¡Creo que estoy listo para jugar de nuevo!”. La salud de Pelé, único jugador que ganó tres veces el Mundial (1958, 1962, 1970), ha preocupado en los últimos años. Edson Arantes do Nascimento, conocido mundialmente como Pelé, incluso ha aparecido en público en silla de ruedas o con un andador en algunas ocasiones. Como consecuencia de su débil salud, no pudo encender el pebetero olímpico en los Juegos de Rio-2016. “En ese momento, no estaba apto físicamente para participar en la inauguración de los Juegos”, dijo entonces, afectado por fuertes dolores en la cadera. El mundo del fútbol ya contuvo la respiración en noviembre de 2014 cuando Pelé fue internado en cuidados intensivos en un hospital tras una infección urinaria grave, que le obligó a someterse a diálisis. Vía: Agencias. ComentariosLINK ORIGINAL: El Aragueno

