«Asesor» de diputado del MAS acusado de agredir a su pareja es enviado a la cárcel por violencia

El Juzgado Quinto Anticorrupción y Violencia Contra la Mujer de La Paz determinó la detención preventiva por cuatro meses en el penal de San Pedro de La Paz para R.M.P.S, acusado de violencia familiar; el sujeto sería el «asesor» del diputado del Movimiento al Socialismo (MAS) Froilán Mamani que también fue denunciado por violencia contra la mujer. La información fue confirmada por el área de comunicación de la Fiscalía de La Paz. Sin embargo, la fiscal Verónica Miranda informó en horas de la mañana que el funcionario de la Asamblea Legislativa Plurinacional fue denunciado por violencia familiar. «El día de ayer (jueves) se ha presentado a declarar un funcionario, el mismo habría sido denunciado por violencia familiar y doméstica; en ese sentido, se ha procedido a su aprehensión (…). El Ministerio Público ha solicitado la detención preventiva por el plazo de cinco meses en el penal de San Pedro», informó Miranda. La audiencia se desarrolló durante esta jornada. La fiscal también detalló que el sujeto se presentó ante el Ministerio Público el miércoles sin abogado y se le designó uno de oficio; el jueves prestó su declaración y dijo que no tenía conocimiento del hecho y habló de manera general. La autoridad complementó que el acusado no quiso mencionar ningún detalle del suceso, pero por los elementos que tiene la Fiscalía, por ejemplo, la valoración psicológica y la declaración de la víctima, así como el certificado médico, se determinó la aprehensión del sujeto. «La víctima habría sufrido golpes de puño en el rostro y en diferentes partes del cuerpo, pero no solo eso, sino que se le habría privado de libertad en el domicilio», explicó. La fiscal también manifestó que el funcionario de la Asamblea Legislativa sería el asesor del diputado Mamani, quien también tiene una denuncia por violencia contra la mujer. Antecedentes del diputado del MAS A principios de mes, el juzgado Octavo de Instrucción Penal de La Paz dispuso la detención domiciliaria con salida laboral para el diputado Mamani que enfrenta cargos de violencia por haber golpeado físicamente a su pareja que era su exasesora. Ante la disposición del juzgado, la Fiscalía apeló la determinación y anunció que pedirá la detención preventiva en un penal de La Paz, ya que la víctima tenía con ocho días de impedimento tras los golpes recibidos. Sobre el caso, la fiscal Miranda manifestó que se está a la espera de la audiencia. El 1 de julio por la noche, Mamani fue arrestado en inmediaciones del puente Vela, en la ciudad de El Alto. El legislador oficialista evitó dar declaraciones a la prensa cuando era trasladado a celdas policiales.

