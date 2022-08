¿Asesinaran al Maestro Ramón Belisario?

Entornointeligente.com /

La vida me enseño que si algo tiene la «izquierda neo estalinista» es la obediencia ciega al líder, claro eso se traslada al campo militar, político, administrativo, escolar, de pareja, he visto y los he visto guardar pleitesía a pillos como Edgardo Parra (alcaparra) aplaudir hasta casi sangrar las manos a algún artista del repertorio madurista, o casi llorar frente al dramático adefesio que bajo la administración de Farruco Quinto se colocó para afear el entorno de la Plaza el Venezolano.

Casi todos son eso que llaman el madurismo vergonzante esos que reciben premios, alguna platica, una entrevista por un canal dramáticamente mediocre como VTV, no importa lo que haga el jefe y ya hablamos de la banalización del mal por parte de burócratas, pueden ser miembros de la Gestapo, KGB, belgas en el Congo, USA Army. Pero son máquinas de obediencia, de sumisión. Todo esto viene al caso por mi necesidad ética de exigir que, al Maestro Ramon Belisario, quien fuera director de la Escuela de Artes Platicas Arturo Michelena de Valencia le paguen de inmediato o de la manera más rápida posible el dinero que por concepto de una subasta realizada bajo el auspicio de la Alcaldía de Valencia hace algunos meses.

Belisario no requiere de presentación en el medio artístico del país, tampoco necesitaría que un alumno este escribiendo esto y es el maestro no solamente reclama y exige lo que se acordó por su pieza subastada, la situación de salud del maestro es tremendamente grave, su jubilación en una apología a Los Juegos del Hambre, imagino que el cinismo con el cual se responde a las demandas justas será el pago con el cual recibirán al maestro Belisario cuando junto a su esposa vuelva al edificio de la Alcaldía de Valencia ( La de Venezuela) los responsables de dicho acto vil y perverso en contra del artista plástico, será negarse, esconderse, mentir con felonía. Cualquier cosa harán para no saldar la deuda con el maestro.

Alguna vez pude ver en la casa de mis padres a Jacobo Borges dictando talleres de «agitación y propaganda» yo era un niño de 11 años y asistía a esas magistrales clases que dictaba el connotado artista y en ese momento militante del MAS. Por ahí pasaron Jacobo Rúgeles, Quintín Hernández, Luis Martínez (mi maestro de fotografía), Rubén Colombo, Argelia Laya entre otros muchos. Aprendí y aprendí bien a comprender que sin pan es muy difícil decir «a luchar» o por lo menos más difícil que si tienes pan y sal en tu mesa, que sin libertad todo termina en adefesios modelos realismo socialista o el intento de estética (el quinquenio gris cubanos) o el adefesio de estética franquista. https://elpais.com/diario/2007/01/13/cultura/1168642801_850215.html?adlt=strict&toWww=1&redig=15FC7A9544DB41CB90F36EA8EA386B3D o el macartismo norteamericano.

El Maestro carece de lo indispensable y yo no deseo imaginar que el alcalde de Valencia este enterado de esto y solo responda con un silencio sepulcral. Ojalá y la vida me permita ver a MI MAESTRO, AMIGO. A final del presente año,estare exponiendo en Valencia la de Venezuela lo hare junto a otro artista y por y le comenté al amigo que yo no expondría en ningún espacio gubernamental por un acto de respeto a mí mismo y claro tampoco estaría en esos lugares para escuchar coplas que son una apología al sable y a la charretera y no a la belleza y al sentimiento sublime que es el arte o la cultura popular, esa que no guarda orden cerrado y grita «Oderne»

En una sociedad como la nuestra donde los resortes legales están podridos ¿A quién acudimos? El chantaje físico, económico, emocional juega un papel importante y quizás sea el fundamento de quienes gobiernan.

Recuerdo por ahí unas lecturas de mi circulo de estudios en mis días de estudiante educación media (circulo de estudios «Tongolele» mientras nosotros leíamos rayuela o a Borges nuestros contemporáneos tan escolapios como nosotros tenían sus taburetes de libros de Kim Il-sung, otro circulo se llamaba Camarada Pol Pot. Esa es parte de la izquierda que hoy nos gobierna y decide no pagarle a Ramon Belisario lo acordado.

Tendré que recordar a Hegel y la Dialéctica del amo y el esclavo: La resolución del conflicto surge cuando una de las dos conciencias cede por temor y prefiere ser una conciencia sometida antes que una conciencia muerta (una no-conciencia). En otras palabras, la conciencia que cede, prefiere vivir en la servidumbre antes que morir. https://lamenteesmaravillosa.com/la-dialectica-del-amo-y-el-esclavo-de-hegel/?adlt=strict&toWww=1&redig=8299F2D6371F482CAF5D1AA4A35EA40F

Nota a pie de página: los seres humanos libres preferimos perder la vida antes que la libertad. Ramon Belisario es un hombre libre, estoy seguro de que no se someterá doy eso por sentado. A pesar de esos que portan yugos en sus cuellos mientras gritan «somos libres» Recuerden aquello luego de la lucha de un pueblo contra la Francia de Napoleón que llego a gritar » VIVAN LAS CADENAS» '

'¡ Vivan las cadenas!' es un lema o frase que acuñaron en 1814 los defensores del absolutismo en España. Supuestamente surgió de forma espontánea cuando, a la vuelta de Fernando VII del destierro impuesto por Napoleón, hubo un recibimiento popular en el que se desengancharon los caballos de su carroza para sustituirlos por personas del pueblo que tiraron de ella. Con la famosa frase se pretendía justificar la decisión del rey de ignorar la Constitución de 1812 y el resto de la obra legislativa de las Cortes de Cádiz para gobernar de nuevo como monarca absoluto.

https://www.muyhistoria.es/curiosidades/preguntas-respuestas/que-significa-vivan-las-cadenas-361490271739

