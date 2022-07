Asesinan a tres indígenas en el estado Bolívar

Entornointeligente.com /

21-07-22.-Tres indígenas fueron asesinados el martes 19 de julio por la mañana en el estado Bolívar, en el oriente de Venezuela, informó la ONG Kapé-Kapé el miércoles por la noche. De acuerdo con una fotografía divulgada por la ONG, las tes víctimas fueron ejecutadas con tiros de gracia. Las tres víctimas son del sexo masculino, y eran miembros del pueblo indígena Jivi. Los tres habrían sido atacados mientras intentaban procesar el polvo de la yuca brava conocida como «mañoco». Los asesinatos ocurrieron en la parroquia Guarataro, municipio Sucre del estado Bolívar, según la organización no gubernamental. Sin embargo, Kapé, Kapé no precisó quienes pudieran ser los responsables de los asesinatos. Incluso, generalizó presumiendo que «los grupos armados» habrían sido los autores del crimen. Kapé-Kapé también descartó, según testimonio de familiares, que las tres víctimas se dedicaran a la minería en el estado Bolívar. Hasta este jueves 21 de julio no hay información sobre las circunstancias en que ocurrieron los asesinatos. Tampoco el CICPC ha dado a conocer detalles sobre lo ocurrido, los posibles motivos, y tampoco la identidad de las víctimas.

LINK ORIGINAL: Aporrea

Entornointeligente.com