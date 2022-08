Asesinan a tiros a dos periodistas en el norte de Colombia [video]

Entornointeligente.com /

Los reporteros Leiner Montero Ortega (37) y Dilia Contreras Cantillo (39) se movilizaban de madrugada en auto por la carretera que conecta a los municipios de El Copey y Fundación, cuando fueron ultimados «por dos delincuentes que se movilizaban en una motocicleta» que «accionaron un arma de fuego», dijo el coronel Andrés Serna, comandante de policía del departamento de Magdalena. Lee también: Comunidad Andina de Naciones quiere sumar a Chile, Venezuela y Argentina Ambos periodistas trabajaban en el portal Sol Digital de Fundación, ubicado en ese departamento del norte de Colombia. El ataque también dejó un herido «que está recibiendo atención medica», detalló Serna, quien no precisó si también se trata de un periodista. Un video publicado sobre las 19H30 locales (00H30 GMT) del sábado en la página de Facebook de Sol Digital muestra a varias personas reunidas en las fiestas populares del corregimiento de Santa Rosa de Lima, a unos 16 kilómetros de Fundación. Según la primeras pesquisas de la policía, el ataque contra los reporteros está relacionado con un «hecho de intolerancia» durante el festejo, una expresión que usan las autoridades colombianas para referirse a riñas y altercados físicos. Lee también: La viruela del mono y los estigmas sicológicos que deja esta enfermedad Pero la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) pidió que las autoridades «tengan en cuenta dentro de la investigación el trabajo periodístico de Leiner y Dilia», quien también era directora de otro portal llamado «La Bocina». Violencia en alza De acuerdo al más reciente informe de esa ONG colombiana, la violencia contra periodistas en el país aumentó en 2021 y dejó 768 víctimas de algún tipo de agresión, incluido un asesinato. Serna convocó a un consejo de seguridad en Fundación, una de las regiones «más afectadas por la violencia, la pobreza, las economías ilícitas y la debilidad institucional», según el gobierno de Colombia, principal exportador de cocaína del mundo. Lee también: Bolsonaro vs Lula: batalla electoral se enciende en el primer debate televisivo Desde la firma del acuerdo de paz con la exguerrilla FARC en 2016, diez reporteros han sido asesinados, lo que ubica a Colombia en el tercer lugar de países más peligrosos para ejercer el oficio en América Latina, detrás de Venezuela y México, según Reporteros Sin Fronteras. «Condenamos el homicidio de los periodistas», expresó en Twitter el investigador senior de la ONG Human Rights Watch, Juan Pappier. El senador Alirio Barrera, del partido de oposición Centro Democrático (derecha), expresó sus condolencias en esa misma red social y recordó que ambos comunicadores trabajaron en su campaña a las elecciones legislativas de marzo. Lee también: Trump reclama ser restituido como presidente o nuevas elecciones inmediatas Por su parte, el presidente del Senado, Roy Barreras, de la coalición oficialista de izquierda Pacto Histórico, afirmó que se trató de un ataque contra «la vida de la democracia» y exigió el esclarecimiento del crimen. Infórmese de todo el acontecer mundial en nuestra sección de Internacionales.

Más en Andina: ?? La fiscalía de Colombia pedirá una «condena ejemplar» de hasta 50 años de cárcel para Francisco Correa, presunto cerebro del asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci. https://t.co/gxD2MUDgiP pic.twitter.com/SHyy4D2OvT

