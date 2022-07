Asesinan a familia en tienda de campaña en parque de Iowa

Entornointeligente.com /

Un niño de nueve años que acampaba en un parque estatal de Iowa con sus padres y su hermana de seis sobrevivió a un tiroteo en que murió al resto de su familia.

El Departamento de Seguridad Pública de Iowa identificó a las víctimas como Tyler Schmidt, su esposa Sarah Schmidt, ambos de 42 años, y su hija de Lula Schmidt, de seis, todos de Cedar Falls, Iowa. Sus cadáveres fueron encontrados en su tienda de campaña la madrugada del viernes en el campamento del Parque Estatal Maquoketa Caves, a unos 290 kilómetros (180 millas) al este de Des Moines.

Las autoridades señalaron que el presunto agresor, Anthony Sherwin, de 23 años, fue hallado muerto el viernes en una zona boscosa del parque con una herida de bala autoinfligida.

Mitch Mortvedt, subdirector de la división de investigación criminal del Departamento de Seguridad Pública, dijo a The Associated Press el sábado que aún se desconoce el motivo del ataque.

«No sabemos qué condujo a esto, qué lo precipitó», dijo, y agregó que hasta el momento, «la investigación no ha revelado ninguna interacción previa entre la familia Schmidt y él».

Adam Morehouse, hermano de Sarah Schmidt, dijo que la familia no tenía relación con Sherwin y que creía que era un «acto completamente al azar».

El alcalde de Cedar Falls, Rob Green, quien dijo ser vecino de la familia Schmidt, publicó en Facebook el viernes que el hijo de nueve años de la pareja, Arlo, «sobrevivió al ataque y está a salvo». La publicación no explicaba si Arlo estaba en la tienda o incluso en el campamento cuando ocurrieron los hechos, y el alcalde dijo a la AP que no tenía esos detalles.

Morehouse confirmó que Arlo estaba en el viaje de campamento de la familia, pero agregó que no sabía exactamente dónde estaba el niño en el momento del tiroteo ni contaba con detalles sobre cómo sucedió.

«Está con su familia y está bien, pero no he tenido ninguna interacción con él», dijo Morehouse el sábado. «Hasta donde yo sé, no resultó herido físicamente».

Los asesinatos provocaron la evacuación del parque y el campamento, incluido un campamento de verano para niños. Después de las evacuaciones, Sherwin era la única persona sin ser localizada, de acuerdo con Mortvedt.

LINK ORIGINAL: Listin Diario

Entornointeligente.com