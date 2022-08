Aseguran que Shakira «está destrozada» y que ha necesitado psicólogo por separación con Piqué

Entornointeligente.com /

La súper estrella de la música Shakira la ha pasado «muy mal» después de su ruptura sentimental con su ex pareja, el futbolita Gerard Piqué , ante las mentadas infidelidades del deportista, al punto de que la artista colombiana ha necesitado apoyo sicológico.

La revelación la hizo a RCN Mundo/La FM desde Barcelona el periodista español Jordi Martín , quien aseguró en las noticias del Mediodía que Shakira «está destrozada» por la separación , porque no se esperaba la infidelidad de Pique, que al parecer eran constantes.

» Puedo decir que (Shakira) está muy mal, anímicamente está destrozada. Incluso, ha necesitado apoyo psicológico, no se esperaba jamás a un Gerard Piqué así «, dijo Martín, la revelar secretos de la pareja, antes y después de su separación.

Lea también: Shakira y Piqué «pelean» por un bien de $83.000 millones

Jordi Martín, quien asegura ser cercano a la artista y a otras personas de su círculo social, lamentó la situación por la que está pasando la artista en su familia y con la justicia, ante el juicio que debe enfrentar por aparente evasión de impuestos.

«La relación mía con Pique y Shakira se remonta doce años atrás, desde los inicios de la relación; o sea, el primer día que ellos están juntos en Ibiza. Esa noche ya estoy de guardia con ellos y siempre me especialicé en esa pareja «, indicó.

[AUDIO] Jordie Martin, periodista de entretenimiento en Barcelona, habla de la situación de Shakira y Pique.

0:27 5:25 Mencionó que, «al principio, era una relación muy bonita, muy intensa . Había mucha pasión entre ellos, pero bueno la ruptura ha sido algo muy doloroso para Shakira «.

El periodista español reveló que la nueva novia de Piqué se llama Clara Chía Martí, una mujer de 22 años que trabajó con él: «Gerard está muy enamorado de ella, no quiere romper para nada. A pesar de qué han dicho que se va a separar, están muy enamorados (Por eso) Shakira está pasando un bache anímico terrible «.

No obstante, aseguró que Piqué y su novia Clara están viviendo un romance con mucha discreción, porque hasta ahora no hay video de ellos.

Infidelidad, desde 2016 Jordi Martín aseguró que Pique habría empezado su infidelidad desde el año 2016: «En un programa de televisión advertí a Shakira y dije ‘ojo, que Gerard se la está pegando por detrás’. Y es verdad que cuando yo dije eso en televisión, sí que he recibido una advertencia seria».

Más en : Video: En plena transmisión, periodistas se burlaron de Gerard Piqué por ruptura con Shakira

«Está claro que me he posicionado a favor de Shakira. En este caso mi enemistad con Piqué viene desde hace muchos años, tengo una relación nefasta con él. Siempre he sabido las andanzas de Piqué por Barcelona, porque al final es una ciudad pequeña, donde la gente de la noche nos conocemos todos y a mi me llegaban muchísimas cosas de Gerard , pero yo no era quien para irme hablar con Shakira», aseguró.

Añadió que » Shakira es la víctima en este caso, que ha sido engañada. Ella es una maravillosa persona; hay que recordar que dejó su vida en EE.UU. para trasladarse a España, aquí no tenía ningún vínculo en España, ni amistades, ni profesional y dio todo por esta pareja y por sus hijos».

La ‘tusa’ y «Te Felicito» ‘Te Felicitó’ es una de las últimas canciones que publicó la artista. Martín referenció su letra con un ‘mensaje’ en el que Shakira estaría enviando una ‘indirecta’ por la que estaba sufriendo.

«Nos la coló a todos, porque yo cuando escuche esa canción jamás intuí que había problemas entre ellos . Pero si es verdad que cuando la escuchas pues está llena de indirectas», dijo en RCN Mundo.

AFP Shakira y Gerard Piqué, en 2019. Según palabras de ella, cuenta Jordi, «dice que es un actor, que ella no reconoce a la persona con la que ha estado once años en la cama . Y está viendo un Gerard muy dañino. Pique está haciendo acciones muy dañinas contra Shakira».

Relató, por ejemplo, que Piqué ha utilizado la casa de sus padres para bañarse en la piscina con Clara Chía, su nueva novia. Y Shakira, que todavía está allí, podía verlos.

» Shakira jamás le ha sido desleal, ha estado completamente enamorada y se desvivía por él», insiste el periodista español.

¿Shakira irá a la cárcel? Por otro lado, sigue en firme el proceso judicial que tiene Shakira ante la Fiscalía española por la presunta evasión fiscal. «No me fío nada de la justicia española «, pues recordó el caso de Isabel Pantoja, la reconocida artista de ese país que pagó varios años de cárcel por una situación similar.

Lea también: Diosdado Cabello arremetió contra Juanes señalando que «Álvaro Uribe fue su padrino»

«Entonces la justicia española a veces quiere tomar ejemplo y pone a personajes muy relevantes en el candelero, para que la sociedad sepa que hablan en serio. Pero ocho años (de cárcel que podría pagar Shakira) es algo excesivo», mencionó.

«Shakira puede ir a la cárcel. La fiscalía española ha citado a 37 testigos y uno de esos testigos que es Gerard Piqué para que declare. A Shakira se le imputa seis delitos por blanqueo (…) si él dice que ella vivía en esos años aquí en España, pues le va mal a Shakira, entonces no se sabe qué va pasar «, finalizó.

LINK ORIGINAL: Lafm

Entornointeligente.com