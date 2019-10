Aseguran que Sarita Sosa necesita un psiquiatra: “actúa basada en el ego”

Entornointeligente.com /

Los señalamientos contra Sarita Sosa, hija de José José no han cesado luego del comportamiento que tuvo después de que su padre falleciera.

¿Pero por qué la joven se ha mostrado de esta manera? Román Hernández, psicoterapeuta clínico dio un análisis al diario mexicano Basta acerca de lo que podría estar ocurriendo.

“Sara necesita terapia urgente, al igual que toda la familia, ella está en duelo y no lo sabe controlar, por eso llega a ser agresiva, ofensiva, de pronto ambiciosa, definitivamente en duelo no tiene el control, entonces es importante que tome terapia, le vendría muy bien. Porque tiene que superar primero su duelo, para que pueda limar asperezas con su familia. Porque de no tratarse no podrá tomar una decisión asertiva”.

Asimismo, afirmó que la joven de 24 años actúa de forma calculadora. “Ella actúa basada en el ego, en la posesión y en el control, independiente de que está viviendo su duelo. Podemos visualizar que Sara quería a don José para ella, no soportaba que se lo quisieran quitar. No quería perder el control de lo que ella consideraba que había cuidado tanto. El tema es que tenía un gran celo afectivo, a tal grado de que esto le trajo un gran conflicto y atrasó el sepelio en México del artista», dijo.

Estos análisis surgen luego de las peleas que tuvo Sarita con sus medio hermanos José Joel y Marysol, quienes le reclamaron que no le dejó ver a su padre y además organizó los actos fúnebres del cantante sin su consulta. Pese a todos estos señalamientos, el intérprete de El triste pudo ser velado, aunque las fisuras en la familia aún quedan presente.

