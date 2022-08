Aseguran que esta exMiss Venezuela se habría comprometido con su novio canadiense

Entornointeligente.com /

Keisy Sayago se habría comprometido con su nuevo novio en los días recientes, sin embargo, la criolla aún no ha confirmado nada. La ex Miss Venezuela 2016, Keisy Sayago , ha compartido en diferentes ocasiones varios aspectos de su vida profesional y personal a través de las redes sociales, dejando que sus seguidores sean parte de su día a día. Sin embargo, con respecto a su relación romántica con el canadiense con quien mantiene un noviazgo no ha dejado saber mucha información ni el nombre de su pareja .

No obstante, esto no ha logrado que la criolla pueda escapar de la lupa de todos los seguidores. Y recientemente, la cuenta de Instagram Chepa Candela aseguró que Keisy Sayago se habría comprometido con su novio canadiense hace algunos días.

Según los detalles que se informaron, la boda tendría lugar a finales de año en Canadá . No obstante, ni la ex reina ni ninguna persona allegada han confirmado o desmentido esta noticia.

Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida de Chepa Candela (@chepacandelaoficial)

Pero algo que llamó la atención de varios seguidores fue una fotografía reciente que publicó Sayago en su feed de Instagram en donde luce un anillo de oro con una piedra roja en su dedo anular izquierdo.

Cabe destacar que esta relación es la primera que se le conoce a la modelo venezolana luego de que terminara su noviazgo con Arturo Jiménez tras 5 años de estar juntos y haberse comprometido en 2017.

Foto captura Redacción GossipVzla.

