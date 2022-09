Aseguran que Daniella Álvarez está embarazada por estas imágenes

Entornointeligente.com /

¿Posible embarazo? En la actualidad Daniela Álvarez y Daniel Arenas son una de las parejas más consolidadas del mundo del espectáculo, q uienes viven un romance de sueño . Hemos sido testigos del amor que existe entre ellos en diferentes oportunidades, este verano la pareja han estado de vacaciones por Europa y nos han compartido sus momentos videos y fotos a través de sus redes sociales.

Como bien sabemos esta hermosa pareja han reconocido en varias ocasiones que les gustaría convertirse en padres y formar una familia. Debido a esto, ha comenzado a circular una series de fotografías donde se especula una posible sospecha de que la modelo esta embarazada.

La pareja fue captada en un evento en la ciudad de Bogotá, donde Daniela lucia su marca de pijamas con el fin de recoger fondos en beneficio de personas que tengan algún tipo de discapacidad.

te puede interesar: Daniella Álvarez dedicó romántico mensaje a su novio Daniel Arenas por su cumpleaños La modelo estuvo acompañada de su madre, Daniela se presentó en la gala con un vestido suelto, que según muchos seguidores creen habría su atuendo para esconder su «pancita» . Este traje no pasó desapercibido en las redes sociales, lo cual iniciaron los distintos comentarios y reacciones.

Durante el evento, la modelo fue entrevistada por el periodista Carlos Ochoa, y le preguntaron sobre su pareja, a lo que respondió: «Es un ángel, es un hombre que siempre quiere cuidarme, protegerme , y mi vida necesitaba eso, yo no me cuidé mucho, siempre he sido una chica amante de la adrenalina y los deportes extremos y hoy en día con mi nueva condición necesitaba una persona que me dijera ‘cálmate un poquito’, él es muy amoroso», expreso muy enamorada.

