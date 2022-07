¡Asegura Fabrizio Romano! Lewandowski firmará contrato con Barcelona este fin de semana – Diario 2001

Entornointeligente.com /

El delantero polaco Robert Lewandowski estará llegando Cataluña este fin de semana para sellar un contrato que lo vincule al FC Barcelona por las próximas temporadas.

«El club alemán Bayern de Munich acaba de comunicar al Barça que ha aceptado la propuesta final. Un acuerdo que finalmente tiene su lugar entre todas las partes involucradas por el atacante», indicó el periodista italiano Fabrizio Romano, y quien ha sido una fuente tan confiable como premonitoria en los últimos años en cuanto al mercado de fichajes se refiere en el balompié global.

Lewandowski le habría incluso pedido al Bayern que se fuera también el viernes, ya que jugará en Barcelona durante el fin de semana.

Robert Lewandowski firmará un contrato con la tropa culé, un acuerdo que ya estaría pactado desde el pasado mes de febrero. El Bayern recibirá 50 millones de euros, más otras añadiduras.

Romano además indicó que Lewandowski no quiso discutir con clubes como Chelsea o el Paris Saint Germain, quienes estaban muy interesados en tenerlo y pese a muchos acercamientos.

«Solo Barcelona, como Raphinha», habría dicho el jugador.

«La intención de Robert Lewandowski de dejar el Bayern quedó clara hace 4 meses, ya que se mostró decepcionado con los teutones porque no recibió una nueva oferta de contrato adecuada», describió el afamado comunicador.

