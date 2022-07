Ascienden a 25 los decesos por inundaciones en Kentucky, EE.UU.

Entornointeligente.com /

El gobernador de Kentucky, Andy Beshear, afirmó que resulta probable que la cifra de fallecidos continúe creciendo.

Autoridades de Estados Unidos (EE.UU.) informaron este sábado sobre el ascenso a 25 de fallecidos como consecuencia de las severas inundaciones registradas en el estado de Kentucky.

«Tenemos algunas noticias difíciles para compartir desde el este de Kentucky hoy, donde todavía estamos en la fase de búsqueda y rescate. Nuestro número de muertos ha aumentado a 25 y es probable que esa cifra crezca», indicó el gobernador de Kentucky, Andy Beshear.

De acuerdo con el informe de Beshear, las muertes se han producido en cinco condados, cuatro en Breathitt, dos en Clay, dos en Letcher, tres en Perry y 14 en Knott, de los cuales cuatro son niños.

— Governor Andy Beshear (@GovAndyBeshear) July 30, 2022 En este sentido, el gobernador destacó que las contribuciones al Fondo de Ayuda para Inundaciones del Equipo del Este de Kentucky tendrán como prioridad el financiamiento de los funerales de las víctimas.

De igual forma, Andy Beshear detalló que al menos 1,432 habitantes han sido rescatados por las fuerzas socorristas de Kentucky, Tennessee y West Virginia, ante lo cual agradeció a los gobernadores de los estados vecinos.

— Governor Andy Beshear (@GovAndyBeshear) July 30, 2022 A su vez, participan los equipos de búsqueda y rescate de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, siglas en inglés) para activar equipos y personal adicionales de acuerdo a las situaciones puntuales.

Asimismo, se informa que 142 ciudadanos se encuentran albergados de manera temporal en los Parques Estatales de Kentucky ante los efectos de los más de 200 milímetros acaecidos desde este miércoles.

Por su parte, el presidente de EE.UU., Joe Biden, declaró este viernes a Kentucky en estado de emergencia debido a las consecuencias de las inundaciones cuando se reportaban decenas de miles de personas desplazadas y más de 25.000 afectados.

