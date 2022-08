Ascienden a 200 las denuncias por estafa de Transhotel; damnificados se movilizan

Entornointeligente.com /

El Ministerio de Turismo cerró este miércoles, previo al feriado, con 200 denuncias de personas afectadas por la agencia de viajes Transhotel , que cerró intempestivamente el pasado lunes y dejó sin respuesta ni devolución de dinero a sus clientes.

Según informaron a El País fuentes del Ministerio de Turismo, a la noche de este jueves, se estima por la cantidad de denuncias realizadas que la estafa podría alcanzar a unos US$ 500.000. Como se había informado este miércoles, el estimado estaba entre US$ 300.000 y los US$ 500.000 , pero eso era con base en las 60 denuncias que se habían conocido en un comienzo y el número de reclamos no paró de crecer.

Para este viernes, a las 17:30 horas, se está convocando a una manifestación de personas afectadas por esta situación, en la sede de la agencia de viajes, en la calle Acevedo Díaz. Lo que buscan es una respuesta por parte de la agencia o, en su defecto, la devolución del dinero.

Según supo El País, el dueño de la agencia se presentó este martes en la sede del ministerio para aclarar qué fue lo que pasó y plantear alguna solución al respecto. De todos modos, hasta el momento no ha trascendido ninguna respuesta a los damnificados.

En declaraciones a Subrayado, Carlos Pera, presidente de la Asociación Uruguaya de Agencias de Viaje (Audavi), dijo que conoce muy bien al director de Transhotel, Radamés Montero, que «es un trabajador de toda la vida».

«Quizá efectos de la pandemia, quizá algún problemita de gestión y, sabemos que ha tenido clientes que tenían deudas para con él muy importantes, quizá lo hayan tenido que llevar a esta situación tan lamentable», sostuvo.

Medios para denunciar «Nosotros recomendamos que hagan la denuncia en el Ministerio, donde hay un registro de operadores y un reglamento» dijo el ministro de Turismo, Tabaré Viera, en rueda de prensa.

Los damnificados pueden denunciar ante el Ministerio de Turismo su situación particular por intermedio de las siguientes vías:

– Correo electrónico: [email protected]

– Trámite en línea ( www.gub.uy/tramites/denuncia-queja-servicios-turisticos ) o presencial en la oficina de Administración Documental en el horario de 9 a 16 horas, en todas las situaciones se recomienda adjuntar los correspondientes elementos probatorios (facturas, transferencias, recibos, etc.) y allí se inicia un expediente al que se le adjudica un número.

– Dicho expediente se pasa al Registro de Operadores para que informe la situación registral del operador y confeccione el formulario para enviar al Banco de Seguros del Estado a efectos de comunicar cada denuncia por separado.

