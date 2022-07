Asciende a 16 la cifra de muertos en combates en Trípolí, Libia

Entornointeligente.com /

Osama Ali, el vocero de los servicios de emergencia de Trípoli, informó que los enfrentamientos entre las facciones rivales que comenzaron la noche del jueves.

Los enfrentamientos entre dos milicias libias en la capital, Trípoli, han dejado 16 muertos y unos 50 heridos desde que iniciaron el jueves, según un nuevo balance publicado este sábado.

Osama Ali, el vocero de los servicios de emergencia de Trípoli, informó que los enfrentamientos entre las facciones rivales que comenzaron la noche del jueves, causaron la muerte de al menos 16 personas, entre ellas tres civiles y un niño de 12 años, además de dejar heridas a otras 30.

Según medios locales, los combatientes intercambiaron disparos en un distrito central, pero se extendieron a las zonas de Ain Zara y Asbaa.

En las últimas horas, una relativa calma se ha instaurado en el oeste del país después de una violenta jornada de choques entre milicias rivales con armas pesadas, la más mortífera de los últimos meses que también causó 36 heridos.

La asesora especial de Naciones Unidas para Libia (UNSMIL), Stephanie Williams, condenó el uso indiscriminado de armas en una zona urbana densamente poblada y advirtió de que «es una grave violación del derecho internacional humanitario y un delito sancionable».

«Cualquier acción que ponga en peligro la vida de civiles es inaceptable», aseveró.

Los combates iniciados la noche del jueves cesaron durante la mañana del viernes pero se reanudaron en el este de la ciudad en la tarde. Se producen entre dos grupos armados influyentes del oeste de Libia: la Fuerza al Radaa (disuasión) y la Brigada Revolucionaria de Trípoli.

Según fuentes locales, la causa de estos combates podría ser la detención de un miembro de una milicia por parte del otro grupo armado.

En Libia, dos Gobiernos se disputan el poder, es decir: el de Trípoli, creado a principios de 2021 bajo auspicios de las Naciones Unidas para liderar la transición hacia las elecciones. Por el otro, un ejecutivo apoyado por el bando del mariscal Jalifa Haftar.

