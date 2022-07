Asamblea extraordinaria del Civg

Entornointeligente.com /

ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE MIEMBROS PROPIETARIOS EN FECHA 24 DE JULIO DE 2022

PARTICIPACIÓN

De conformidad con el artículo 37 parágrafo único de los Estatutos del Centro Ítalo Venezolano de Guayana, A.C, que establece:

«Cuando en Asamblea Extraordinaria las resoluciones hubieren sido tomadas por un número menor del cincuenta por ciento (50%) del total de los Miembros Propietarios, dichas resoluciones deberán ser publicadas de manera inmediata y simultánea en las carteleras del Centro y en un periódico que se edite en el lugar donde el Centro tiene constituido su domicilio, conteniendo dicha publicación el texto íntegro del Acta y las resoluciones tomadas en dicha Asamblea. La publicación se comprobará con un ejemplar del periódico y con uno de los carteles fijados de la cartelera del Centro, certificado por el Secretario de la Junta Directiva. A los fines de la publicación a la que aquí se hace referencia, la Junta Directiva podrá a su elección, utilizar cualquiera de los periódicos utilizados para la publicación de documentos constitutivos y asambleas de sociedades mercantiles, publicando además, en un diario de circulación regional, un aviso de prensa en el cual se deje expresa constancia de haber cumplido con la publicación de las resoluciones tomadas en Asamblea indicando en el mismo, el medio impreso seleccionado por la Junta Directiva para tal efecto.

Dentro de un plazo no mayor de quince (15) días continuos contados a partir de la fecha de su publicación y fijación, los socios no presentes en Asamblea, mediante comunicación escrita consignada en la Secretaría de la Gerencia General del Centro, darán su aprobación o no a las resoluciones en ella aprobadas.

Vencido el plazo indicado, el Presidente convocará a la Junta Directiva, y procederá a efectuar el escrutinio de las comunicaciones escritas recibidas, dejando constancia del acto de escrutinio en acta que se levantará a tal efecto, la cual deberá constar en el Libro de Actas de Junta Directiva. A los efectos de este escrutinio, se considerará que han votado afirmativamente los Miembros Propietarios ausentes en Asamblea cuyas comunicaciones escritas no se hayan recibido dentro del plazo indicado.»

En consecuencia, se participa que la Asamblea Extraordinaria de Miembros Propietarios celebrada en fecha 24 de julio de 2022, cuyo punto único fue; «Reestructuración del Capital Social»

Propuesta que atiende la recomendación de los auditores externos Crowe Horwath (S.C. Márquez, Perdomo & Asociados). En razón del punto planteado en dicha Asamblea Extraordinaria, se solicitó a los socios propietarios, la Reestructuración del Capital Social del CIVG al 31 de diciembre de 2021, incorporando el valor ajustado por inflación de las acciones autorizadas (3250 acciones) a los libros contables de la institución, significando esto una capitalización por corrección monetaria de bolívares 539.941.

Siendo aprobado por unanimidad de los presentes la Reestructuración del Capital Social del Centro Ítalo Venezolano de Guayana.

Publicación que se hace a los fines legales consiguientes.

Puerto Ordaz, 25 de Julio de 2022

Junta Directiva

