Asamblea aprueba reformas a la ley de Comunicación

Entornointeligente.com /

El informe de mayoría, que proponía una nueva ley de Comunicación, fue negada con 73 votos provenientes del correísmo , Pachakutik e Independientes.

Con un total de 75 votos, este jueves 21 de julio , la Asamblea Nacional aprobó, en segundo debate, el proyecto de reformas a la ley de Comunicación . Esto se dio luego que el Pleno negara el informe de mayoría que fue elaborado por la comisión de Relaciones Internacionales, la misma que recomendó la aprobación de una nueva ley en sustitución a la actual.

Durante una primera instancia, los legisladores sometieron a votación el informe de mayoría del proyecto de ley orgánica para la garantía, promoción y protección de la libertad de prensa, de opinión, de expresión y de la comunicación. Se registró un total de 55 votos a favor , 63 en contra y 13 abstenciones .

Con estos resultados, la primera vicepresidente Marcela Holguín (UNES), propuso una moción para que la sala niegue el informe de mayoría y se proceda a votar el informe de minoría presentado por el legislador, Ángel Maita (PK). Dicha propuesta obtuvo 73 votos a favor, 25 en contra y 33 abstenciones.

Tras esto, fue puesto a consideración el informe de minoría. Entonces, de 127 asambleístas presentes 75 votaron a favor de la aprobación del informe , 21 en contra y hubo 30 abstencione s.

Reacciones del BAN contra el proyecto de minoría Tras el resultado, el coordinador de la Bancada Acuerdo Nacional (BAN) y presidente de la Comisión de Relaciones Internacionales, Juan Fernando Flores, precisó a los legisladores:

«El informe de minoría no cumple con lo que establece el libro de técnica legislativa que tiene la Asamblea. Con lo cual es incongruente que en el pleno del Parlamento se pretenda nuevamente aprobar un informe que no ha pasado por la Unidad Técnica Legislativa (UTL), para darse cuenta de las incongruencias que se está proponiendo, pues el informe no tiene verbos rectores», dijo.

Holguín, indicó, en defensa del informe de minoría, que

«El proyecto de minoría no regula la opinión como pretenden hacer creer algunos medios de comunicación y tampoco judicializa a los trabajadores de los medios, pues no permite sanciones penales», añadió.

Flores, por su parte, refutó y puntualizó:

«El texto aprobado es regresivo en derechos cuando se menciona que a los medios de comunicación y a los periodistas se les podrá abrir otros procedimientos para que se pueda evaluar la responsabilidad sobre ellos». Poco antes de culminar su intervención, dijo que en el proyecto de minoría «se elimina todo el contenido comunicacional, no se establecen los canales ni los procesos que se van a ejercer».

Las palabras de Holguín serían desmentidas por el propio informe propuesto por el correísmo pues éste en su artículo 12 dispone lo siguiente, «habrá lugar a responsabilidad ulterior de los medios de comunicación, en el ámbito civil o de otra índole, cuando los contenidos difundidos sean asumidos expresamente por el medio o no se hallen atribuidos explícitamente a una persona».

LINK ORIGINAL: La Republica

Entornointeligente.com