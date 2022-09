Entornointeligente.com /

A Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE) instaurou 10 processos-crime pela prática do crime de especulação e 18 processos contra-ordenacionais a empresas de distribuição no âmbito de uma acção de três dias que decorreu no final da semana passada, a nível nacional.

LINK ORIGINAL: Publico

Entornointeligente.com