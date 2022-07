As voluptuosas mulheres de grés de Filipa Viana são ela própria «várias vezes»

Entornointeligente.com /

«A viagem é a vida. Uma narrativa sobre um olhar que vai crescendo com a idade, com a experiência». É assim que Filipa Viana explica o nome da exposição que inaugurou a 23 de Julho no Ó! Cerâmica , no Porto.

Em Viagem , cada uma das obras assume a forma de um corpo feminino voluptuoso que se dispõe numa posição distinta. Sempre em torno de uma caixa. Algumas em exploração, outras deitadas em posições harmoniosas e descontraídas. Cada uma das mulheres de grés tem uma personalidade distinta, mas todas acabam por ser diferentes representações de Filipa. «Estou ali representada várias vezes. É um olhar de dentro para fora, o meu olhar», esclarece. A autora acrescenta que o papel atribuído à caixa presente nalgumas peças é representar «o universo exterior ao ser humano».

Apesar do carácter autobiográfico das obras, Viagem não pretende alienar ou distanciar o público. É uma exposição no feminino, mas que não quer «vincar só um género», conta Filipa Viana. Sublinha, também, que não pretende representar as mulheres como um todo : «É um bocado egocêntrico dizer que representa todas as mulheres. Não. Isto parte de mim.»

As obras são o culminar do trabalho que desenvolve desde que começou a sua formação em Pintura , na Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto. A comunhão «das várias práticas artísticas» a que se foi dedicando. «A cerâmica nunca me abandonou, há uma relação com matéria de que eu senti falta enquanto estive na ilustração», conta.

Prevê-se que a Viagem esteja em exposição durante dois meses, até Setembro. Questionada sobre o próximo destino, Filipa Viana esclarece: «Não existe. A viagem é um processo.»

Texto editado por Amanda Ribeiro

