Así vivió Rush la trágica caída de La Parka

Hasta hace unas semanas, enfrentar a La Parka , uno de los símbolos de la empresa Triple A era una utopía para Rush , quien ocupaba un rango parecido en la otra gran promotora de México, el Consejo Mundial de Lucha Libre.

Un reto que encaró por primera vez el pasado domingo, cuando se midieron en la Arena Coliseo de Monterrey , cita con el pancracio que dejó marcado al llamado ‘ Toro Blanco ’.

Con la batalla en su momento más candente, el veterano se lanzó entre las cuerdas con la intención de hacerle la faena a su rival, pero un atorón cambió su trayectoria y se estrelló en la barda de protección, un impacto que lo dejó inconsciente y terminó en el hospital.

" Fue un terrible accidente, como luchadores sabemos cómo vamos a subir, pero no cómo vamos a bajar. Los accidentes pasan, le pudo haber pasado a L.A. Park, a Murder o a mí ", compartió el tapatío a través de un video en su canal de YouTube. Una experiencia que quisiera olvidar, " porque fue horrible, porque se trata de un compañero de la lucha libre. La primera vez que me tocaba trabajar con él ".

Así que lamentó que, en un momento tan difícil para La Parka y su familia, haya quien critique el trabajo del huesudo, labor que el mismo Rush disfrutó en su infancia. " Es feo mirar los comentarios que se hacen en su contra. Deben valorar los años que ha dado, las emociones que dio a los niños, a mí me las dio. Es momento de hacer a un lado todo y entender que arriba del ring es un personaje y todos lo cuidamos ".

Reiteró que la víctima del destino pudo ser cualquiera. " Esto que pasó es parte de la vida del luchador y en lo poco que conocí al señor, se ve que es un tipazo y va a salir de esta. Parka, échale muchas ganas y sé que pronto vas a estar luchando, como el grande que eres ".

