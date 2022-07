Entornointeligente.com /

A Rússia não vai desanexar o que anexou em 2014. A Rússia não vai desocupar o que ocupou em 2022. Voluntariamente, não o fará. Os territórios no Leste e no Sul da Ucrânia que Moscovo controla e ocupa serão, inevitavelmente, anexados, com ou sem a farsa dos referendos. A vontade de expansão de Vladimir Putin é impossível de satisfazer e não terá retorno.

LINK ORIGINAL: Publico

Entornointeligente.com