Así va el equipo del Barcelona para la temporada 2022/2023: fichajes y ventas

(CNN Español) — Los clubes de fútbol europeos se siguen reforzando para la temporada 2022/2023, y el FC Barcelona no es la excepción.

El equipo español ha añadido a su plantilla jugadores en todas las líneas del campo: desde la defensa, pasando por la media cancha y hasta la delantera.

Una de las llegadas que más ha llamado la atención es precisamente en esa última parte del terreno de juego, gracias al reciente fichaje del delantero polaco Robert Lewandowski, quien llega procedente del Bayern Munich de Alemania.

Robert Lewandowski, nuevo jugador del Barcelona: edad, trayectoria, trofeos y todo lo que debes saber Y así como las nuevas llegadas al club, el Barcelona también ha presentado bajas para la temporada entrante, en la cual debutan en La Liga frente al Rayo Vallecano el próximo 13 de agosto.

A continuación, te presentamos todos los fichajes y ventas del Barça para este año futbolístico.

publicidad Fichajes y ventas del Barcelona para la temporada 2022/2023 Fichajes Franck Yannick Kessie – Mediocampista marfileño procedente del Milan de Italia. Firmó contrato hasta el 30 de junio de 2026 y tiene una cláusula de rescisión de 500 millones de euros. Andreas Bødtker Christensen – Defensa danés procedente del Chelsea de Inglaterra. La expiración de su contrato y su cláusula de rescisión son iguales que las de Kessie. Raphael Dias Belloli, mejor conocido como Raphinha – Delantero extremo brasileño procedente del Leeds United de Inglaterra. Firmó contrato hasta el 30 de junio de 2027 y su cláusula de rescisión quedó fijada en 1.000 millones de euros. Ousmane Dembélé – En sí no es un fichaje, pero el Barcelona renovó hasta el 30 de junio de 2024 al delantero extremo frandés, quien llegó al club en 2017. Robert Lewandoski – El Barcelona ya tiene un principio de acuerdo con el delantero polaco y este lunes completó las pruebas médicas . Ventas Philippe Coutinho – Si bien el jugador brasileño ya se había ido en préstamo al Aston Villa de Inglaterra en el mercado invernal de fichajes de la temporada 2021/2022, el Barcelona llegó a un acuerdo con el Villa en mayo pasado para la venta de Countinho. El acuerdo fue por 20 millones de euros. Aunque no ha habido más ventas, otros jugadores ya no estarán en el Barcelona para la temporada 2022/2023: el defensa Clément Lenglet se fue a préstamo por un año al Tottenham de Inglaterra; Dani Alves acabó contrato; y Adama Traoré y Luuk de Jong terminaron sus préstamos y regresaron a sus equipos. Barcelona Fichajes Ventas

