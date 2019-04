Así un policía le pegó un tiro a quemarropa a un preso (Video)

Entornointeligente.com / Un policía le disparó a un detenido dentro de una comisaría. Foto: Captura Notitarde .- Un policía estadounidense uniformado le propinó un disparo a quemarropa a un detenido dentro de una comisaría.

Las impresionantes imágenes fueron grabadas el pasado 3 de marzo. El gendarme alegó que creyó que usaba su pistola táser (electrochoque). Un juez del condado de Buck (Pensilvania) decidió no imputar cargos contra el policía al determinar que, aunque lo que hizo no fue un acto “justificado”. Tampoco se trató de una acción “criminal”.

Luego de la revisión exhaustiva de un video de vigilancia que registró el incidente, la corte calificó la conducta del uniformado como “honesta pero errónea”. El juez encargado, Matthew Weintraub, afirmó que el uso de un arma de fuego debe ser el último recurso de un oficial. Sin embargo, consideró “razonables” las circunstancias y tuvo en cuenta las “décadas de servicio ejemplar” del investigado.

En las imágenes se observa a la víctima, Brian Riling, dentro de una celda de espera mientras se desabrocha el cinturón en presencia de una guardia. De repente, se le cae un pequeño objeto blanco al suelo y lo pisa para ocultarlo. Luego la agente lo empuja para ver de qué se trata.

En ese momento de desata una lucha en la que interviene un segundo policía. Este último grita “táser”, como advertencia. Por error desenfundó su pistola y le propina al detenido un disparo en el estómago.

El policía pasó a retiró

Rilling fue llevado a un hospital, donde permaneció en estado crítico por varios días. Después le dieron el alta médica. Los uniformados lo arrestaron por asalto e intimidación a una víctima antes de los hechos.

Por otro lado, el oficial involucrado permaneció suspendido durante la investigación. Se retiró del departamento el 10 de abril.

El policía también incurrió en una “violación de las políticas” de la institución porque cargaba su pistola de electrochoque al lado derecho, cerca de su arma de fuego. La norma establece que los policías deben cargar el dispositivo el táser en su lado “no dominante”. No obstante, esto no constituye una infracción punible. El caso fue cerrado.

