Así será la publicidad que WhatsApp mostrará desde 2020

La temida publicidad en WhatsApp está muy cerca de convertirse en una realidad. Los millones de usuarios de la aplicación de mensajería instantánea parece que pronto recibirán alertas publicitarias mientras contestan en los chats a familiares o amigos. Desde la directiva de la popular red social han dejado prácticamente claro que los anuncios comenzarán a llegar a partir de 2020, con ejemplos incluso de su funcionamiento.

La publicidad llega a WhatsApp Durante el Facebook Marketing Summit celebrado recientemente en la localidad holandesa de Rotterdam, la empresa ha mostrado cómo serán las herramientas publicitarias dentro de WhatsApp . Así se pretende sacar partido y monetizar a una app gratuita en la que participan habitualmente más de 1.500 millones de usuarios.

WhatsApp will bring Stories Ads in its status product in 2020. #FMS19 pic.twitter.com/OI3TWMmfKj

— Olivier Ponteville (@Olivier_Ptv) May 21, 2019 Directamente desde el mencionado evento, Olivier Ponteville, jefe de medios en la agencia Be Connect, ha subido imágenes en Twitter de la mencionada conferencia en la que se muestra cómo será la publicidad que llegará, más pronto que tarde, y de forma definitiva, a WhatsApp.

Al parecer, la publicidad en WhatsApp se integrará por medio de los estados de WhatsApp . Al ver las historias que publican nuestros contactos, iremos viendo anuncios de forma intercalada en la aplicación, pudiendo saltarlas o ver la información que se nos pretende vender. Es una metodología similar a la que ofrecen otras redes de la empresa como Facebook o Instagram , y que afortunadamente para muchos, se ceñirá solamente a los estados de los usuarios.

Pero no hay que cantar victoria tan rápido. Desde WhatsApp están planteándose también cómo añadir publicidad en medio de las conversaciones. De hecho, ha diseñado un formato de mensajes que ofrece imágenes destacadas y acceso directamente a las marcas sin salir de la app. Afortunadamente, parece que inicialmente solo estarán destinados al uso de aquellas compañías que utilicen WhatsApp Business , por lo que no nos aparecerán a menos que iniciemos conversaciones con la empresa en cuestión.

Se ha confirmado que la publicidad en WhatsApp mediante estados llegará en algún momento de 2020, todavía sin una fecha concreta. Seguramente, es algo que disgustará a muchos usuarios, pero lo cierto es que, al menos inicialmente, no parece que vaya a ser excesivamente intrusiva, y no la sufriréis si no soléis ver los estados de vuestros contactos. Habrá que ver cómo lo hacen y las consecuencias que tiene si, finalmente, optan por añadir publicidad también en medio de las conversaciones de la aplicación.

