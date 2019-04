Así se prepara Ariana Grande antes de iniciar un show | FOTOS Y VIDEO

Entornointeligente.com / Ariana Grande se ha consolidado como una de las artistas pop más influyentes de los últimos años y ahora se encuentra inmersa en su gira mundial “Sweetener Tour”, por la que ha tenido que prepararse arduamente. Para mantener su concentración en el escenario, Ariana Grande debe prepararse física y mentalmente antes de cada show y así lo ha demostrado a través de un video compartido en su cuenta oficial de Instagram. En el pequeño clip que publicó la intérprete de “7 Rings” y “God is a Woman” se puede ver a Ariana Grande frente a un espejo maquillándose y haciendo gala de su buena voz mientras canta un remix de The Golden Girls. En tan solo 24 horas, el video compartido por Ariana Grande ya cuenta con más de 3’041,709 ‘Me gusta’ y miles de comentarios que halagan a la artista por su preparación antes de subir al escenario. Ver esta publicación en Instagram montréal, thank u. we love u. dis the new preshow ritual. golden girls remix = my whole everything. Una publicación compartida por Ariana Grande (@arianagrande) el 1 de Abr de 2019 a las 8:58 PDT “Montreal, gracias. Te amamos. Después del nuevo ritual preshow. The Golden Girls remix = mi todo” , escribió la joven cantante como leyenda de su publicación. Cabe señalar que Ariana Grande tendrá un 2019 lleno de conciertos porque no solo realizará su gira musical , sino que también es headliner del Festival de Música y Artes Coachella, hecho que asumirá con total responsabilidad. LINK ORIGINAL: El Comercio de Perú

