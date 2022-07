Así reaccionó Yulbert tras descubrir a Marko viendo videos de mujeres sensuales en Tiktok (+CAPTURAS)

Entornointeligente.com /

Marko se expuso sin querer ante su esposa Yulbert quien lo captó viendo mujeres en TikTok. A través de su cuenta de Instagram el actor e influencer venezolano Marko Pérez realizó una broma donde comentaba «Cuando yo estoy viendo una chica bailando en Tiktok en traje de baño y llega Yulbert de la nada» adjuntando la foto de una leona cazando mirando a un hombre de forma amenazante.

Por este motivo, su esposa no dudó en contestarle la historia y le reprochó « Awww es que te la pasas viendo mujeres sexys bailar en tiktok» , a lo que Marko expresó « Cuando quieres hacer un chiste y te sale una morisqueta».

Seguidamente, Marko se disculpó con ella por Whatsapp y expresó «Era solo una broma sabes que sería incapaz de estar mirando nada», si contigo lo tengo todo. Por último, Yulbert concluyó su mensaje diciendo « Ponte a inventar y te lo corto en pedacitos, tus amigos no te van a salvar».

Ahora bien, es importante destacar que esto solo una una reacción en broma de Yulbert quien anteriormente ha expresado al público no ser una mujer celosa, agregando que una vez comentó al público « Yo pienso que las parejas no deberían ser como ‘yo soy dueño de tu vida y tú de la mía’. Estamos compartiendo vidas, haciendo un futuro juntos, pero, yo no soy dueña de lo que tú hagas. Obvio tiene que existir un respeto, pero hay una gran diferencia entre el respeto y el ser posesivo » dejando claro que es una mujer segura de sí y su relación.

