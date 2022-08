Así reaccionó Pato O’Ward al lío Alpine-Piastri-McLaren

Entornointeligente.com /

La novela desatada por Fernando Alonso con su intempestiva salida de Alpine para irse a sustituir a Sebastian Vettel en Aston Martin, lo que a su vez provocó que Alpine anunciara que promueve a Oscar Piastri al equipo de Fórmula 1 , pero que desmintió el joven australiano, porque se dice que tiene un acuerdo con McLaren , tiene muy entretenido al piloto mexicano Patricio O’Ward , quien no tardó en reaccionar en redes al enredo de esta silly season’ de la F1 que está en su mejor momento.

AP Photo/Darron Cummings El regio Pato O’Ward está indirectamente involucrado en todo el tema , ya que corre para Arrow McLaren SP, división del grupo McLaren en Indycar y tiene también un contrato de piloto de pruebas para F1 en este año, como también lo tienen Colton Herta y recientemente la escudería le ofreció a Alex Palou.

Así que O’Ward lo tomó con humor y empezó a tuitear, claramente en alusión a esta situación . Su primera reacción fue un emoji de ‘pop corn’ o palomitas, para mostrar lo entretenido que lo tiene todo este chisme.

🍿

— Pato O’Ward (@PatricioOWard) August 2, 2022 Luego de dio retuit al posteo de su actual compañero de equipo en Indy, el sueco Felix Rosenqvis t, quien dijo: «Tuve que checar dos veces para ver que no era 1 de abril (Día de los Inocentes en Estados Unidos)».

ALEXA PLAY DEJA VU 🫣

— Pato O’Ward (@PatricioOWard) August 2, 2022 Como tercer tuit del mexicano Pato O’Ward vino un mensaje que decía «Alexa, toca ‘Deja vu’ (ya visto)», como referencia que el mismo tipo de embrollo se dio ya en McLaren hace unas semanas cuando Chip Ganassi Racing anunció la extrensión de contrato del campeón Alex Palou , pero unos minutos después McLaren hizo lo mismo y el piloto español desmintió a su actual empleador.

I had to double check it’s not 1st of April 😳

— Felix Rosenqvist (@FRosenqvist) August 2, 2022 Otro que estaba muy divertido con la situación era el francés Romain Grosjean , piloto de Andretti en Indycar.

🍿🍿🍿

— Romain Grosjean (@RGrosjean) August 2, 2022

LINK ORIGINAL: ESPN

Entornointeligente.com