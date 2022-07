Así reaccionó Anahí al video de bad bunny cantando «Sálvame»

Entornointeligente.com /

El cantante Bad Bunny es sin duda alguna una de las personas con más influencia en el mundo debido a la cantidad de fanáticos que posee, lo más reciente del cantante fue su video de Tik Tok que se hizo viral en muy poco tiempo, en el que se le ve cantando un fragmento de la canción «Sálvame» del grupo mexicano RBD.

La cantante mexicana Anahí, quien es la voz principal del tema, reaccionó muy rápido al video de Bad bunny al publicar un video a duo en Tik Tok, algo que no acostumbra a hacer ya que la mexicana no es muy constante en sus redes sociales, lo que sorprendió a muchos usuarios en las redes sociales.

La cantante escribió lo siguiente en la descripción del video «¡Tú sí sabes! Vamo’ pa’ el mambo @badbunny #Sálvame», un video que en una pocas horas, ya tiene 5 millones de visualizaciones en Tik Tok.

#25Jul | #Viral Así fue la reacción de Anahí ( @Anahi ) cuando vió el video de Bad Bunny ( @sanbenito ) cantando «Sálvame». pic.twitter.com/KfHVDVaNbu

Los comentarios de los internautas no se hicieron esperar, «Anahí dando la bendición es todo lo que necesitas para ser considerado un buen intérprete de Sálvame», «Y de la nada salió Anahí y eso es muy raro porque ella no es muy activa en redes sociales, o al menos no en TikTok, lo cual me huele a colaboración», comentaron ciertos usuarios en el video.

