Así quedó la casa del jefe de Al Qaeda tras ser abatido por un ataque estadounidense

Luego del fallecimiento del líder de Al Qaeda, Ayman al Zawahiri, por un ataque de Estados Unidos a Kabúl, los talimanes no permiten el tránsito por la zona atacada. Ayman al Zawahiri, por cuya cabeza se ofrecía una recompensa de 25 millones de dólares, vivió por años en las grandes montañas de Afganistán , pero sus últimos días los pasó en un lujoso barrio de Kabul donde también viven altos cargos de los talibanes .

Tras una operación estadounidense , en la cual se reportó que misiles Hellfire de un avión no tripulado lograron acabar con la vida del líder de Al Qaeda, Ayman al Zawahiri , al asomarse por un balcón de una casa en kabúl el pasado domingo 31 de julio del presente año. El presidente estadounidense, Joe Biden, dijo que no se reportó ninguna víctima, ni ningún civil resultó herido.

Por otra parte, los talibanes no dan paso y tiene restringida la casa en la que fue asesinado el líder de Al Qaeda, y aseguran que no hay nada que ver, » Los talibanes previenen que la prensa se acerque, instiendo en que no hay nada que ver, pero nos apuntaron con armas y a otros», comentó Ecunder Kermani, corresponsal de la BBC que se encontraba en el lugar.

