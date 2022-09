Así puedes ocultar en Telegram conversaciones sin tener que eliminarlas

Entornointeligente.com /

Si eres de los que utilizan la aplicación de mensajería Telegram , seguro que estás muy contento con ella. Sus grandes opciones y fiabilidad (sin olvidar su privacidad), la hacen una herramienta perfecta tanto para el uso personal como el profesional. Puede ser que no sepas que puedes ocultar los chats sin tener que eliminarlos. Te contamos cómo hacer esto.

El objetivo de hacer esto es conseguir que media pueda ver de ninguna de las firmas lo que escribes si por un casual un tercero está mirando tu terminal, ya sea detrás de ti o directamente. El caso es que para lograr esto, no tienes que instalar nada debido a que Telegram te ofrece todo lo que puedes necesitar para conseguirlo, y es otra diferencia más que tiene esta aplicación de mensajería frente a WhatsApp (siempre a favor de la primera, claro).

Cómo ocultar un chat en Telegram sin eliminarlo Lo primero que viene a la cabeza a la hora de ocultar algo de un chat es, lógicamente, eliminarlo. Pero en Telegram no tienes que hacer esto debido a que existe la figura poco conocida de la herramienta de archivado . Con ella, podrás conseguir exactamente lo que necesitas, Simplemente tienes que hacer lo siguiente:

Abre la aplicación de mensajería y encuentra la conversación que deseas ocultar. Ahora, pulsa en ella de forma continuada y, entonces, en la zona superior, verás que hay un icono con forma de caja con una flecha en su interior. Dale uso. Importante: si no lo ves, da uso al menú con tres puntos verticales y, entre las opciones que se despliega, selecciona Archivar. Verás como desaparece como por arte de magia, pero no te preocupes que todo sigue estando perfectamente disponible en el apartado Chats archivados. Accede a él utilizando los diferentes menús de Telegram… esto hará que descubras que el acceso a la carpeta está visible. SmartLife

Para que no se vea, simplemente en la carpeta en cuestión y, en la zona inferior, aparece un mensaje llamado Ocultar de la lista de chat. Dale uso y, entonces, verás que no existe rastro de ella. Hecho esto has finalizado. Cuando estés dentro de la carpeta Chats archivados, verás el listado de todos los que tienes aquí para que no se vean o, simplemente, para que no te molesten más o no pierdas una conversación que es importante con alguien. Si deseas que esta opción esté de nuevo visible, simplemente pulsa en la conversación elegida y da uso la opción que la pasa a la lista normal que ves cada vez que entras en Telegram.

LINK ORIGINAL: Cinco Dias

Entornointeligente.com