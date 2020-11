Así puedes hacer compras seguras en línea

Cuando crees un usuario en una tienda digital elige contraseñas únicas para ese sitio. Foto referencial / pixabay.com Cuidar nuestras finanzas, evitar sobreendeudamientos y estafas en internet son tres aristas importantes que debemos tener en cuenta en estas fechas de Black Friday y Cyber Monday, días en los que buscamos aprovechar las ofertas. Uno de los aspectos fundamentales para ahorrar en este contexto es elaborar una lista de las mejores ofertas. Lo más recomendable es revisar previamente las tiendas online. Es importante considerar únicamente lo que se necesita, de esta manera los gastos se centrarán en lo indispensable. LEA: 4 curiosidades sobre el Black Friday Es fundamental comparar y evaluar los descuentos por producto, señala Elizabeth Arellano, ejecutiva del Programa de Educación Financiera de Produbanco. Aconseja comparar beneficios como pagos, productos de regalo o envíos gratis. Otro tip que puede funcionar es revisar las redes de las tiendas ya que allí suelen publicar beneficios adicionales. Los mejores descuentos y stock de los productos están al inicio del día. Es recomendable realizarlas entre las 03h00 y 07h00, aprovechando que el tráfico en las páginas web es menor. Y en medio todo esto, ¿ qué es mejor comprar por internet ? Productos electrónicos , pues en este tipo de bienes se encuentran las mejores ofertas y variedad. Ropa y accesorios : Si se conoce la talla exacta en una marca o tienda, la compra por internet es la opción ideal. La experta resalta que se debe tener cuidado en el caso de no conocer la talla y prestar mucha atención que si son compras internacionales, acepten devoluciones. Productos de bebés : Cuando se compran estos artículos para recién nacidos en estas fechas, se encuentran los mejores precios. Ahora sí, algo vital: ¿cómo realizar compras seguras? Toma nota… Al momento de crear usuarios en las tiendas o registrar el correo personal, es importante elegir contraseñas seguras y únicas para cada sitio. En cuanto a las preguntas para recordar contraseñas, lo mejor es no colocar datos o hechos verdaderos y fáciles de conocer. VIDEO: Black Friday en Guayaquil: descuentos hasta del 75 % Por ningún motivo comparta información personal en cualquier página web; solamente hágalo en páginas de conexión segura. No olvide este tip: en la barra de navegación dirá https más un candado de seguridad. Recuerda conectarte siempre desde tu celular o computadora personal y evita abrir archivos adjuntos si el remitente del correo es desconocido. Bueno, con todos estos consejos, te deseamos suerte en todas tus compras.

