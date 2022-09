Así puedes deshabilitar en los iPhone 14 Pro la pantalla siempre activa

Entornointeligente.com /

Entre las novedades que se incluyen en la nueva gama iPhone 14 Pro está la de tener una pantalla siempre activa más avanzada. Esta muestra información adicional, tiene un diseño más llamativo y, además, consume menos energía, ya que entre otras cosas atenúa el brillo si así es posible. Pero, lo cierto, es que consumir algo… consume. Si no deseas que esta función te reste nada en lo que tiene que ver con la autonomía, lo mejor es que la deshabilites.

Es posible que no sepas cómo se hace esto en la versión del sistema operativo iOS 16 , que es el que utiliza el iPhone 14 Pro , y nosotros te vamos a indicarlos pasos que tienes que dar para hacer esto. Evidentemente, el funcionamiento del smartphone no se ve perjudicado en absoluto, y lo único es que no podrás ver la información que nuestra esta herramienta sin tener que activar el teléfono. Nada crítico, todo hay que decirlo.

Cómo desactivar la pantalla siempre activa en los iPhone 14 Pro Lo que vamos a indicar sirve para las dos versiones que existen de la gama Pro de la nueva generación de smartphones de Apple. El proceso es completamente manual , por lo que tienes que manipular algunos apartados que se encuentran en la configuración del terminal… Pero, en ningún caso, pones en riesgo a este ni a ninguna del resto de las opciones que son nuevas y diferenciales en los mejores iPhone 14 .

Esto es lo que tienes que hacer paso a paso (no debes saltarte ninguno de ellos):

Entra en la configuración del terminal utilizando el icono correspondiente entre los que existen en la lista de aplicaciones que tiene tu teléfono. A continuación, debes encontrar el apartado llamado pantalla y brillo, que es de los primeros que hay en la lista que ves en la pantalla. Ahora, entras en un lugar nuevo que es donde está lo que necesitas para deshabilitar la pantalla siempre encendida. Entre las opciones que verás, hay una que se llama Pantalla siempre encendida (Always On) que tiene justo a la derecha un deslizador. Púlsalo para que consigas la configuración deseada en el iPhone 14 Pro que tienes. Verás que el color de este elemento pasa a ser gris pálido -deja el verde-. Ya has terminado y comprobarás, que la función que no deseas utilizar ya no se activa de ninguna de las firmas al utilizar el terminal. Como es lógico pensar, si quieres habilitar de nuevo la pantalla siempre activa, lo que tienes que hacer es activar el deslizador antes mencionado, y todo vuelve a la configuración por defecto que tienen los iPhone 14 Pro cuando los sacas de la caja. Como ves, nada de correr riesgo alguno con el proceso mostrado.

