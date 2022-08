Así puedes calcular tu pensión si optas por una jubilación activa

Entornointeligente.com /

Los autónomos tiene la posibilidad de optar por la jubilación activa . El profesional puede acceder a un simulador de la Seguridad Social para conocer cuál sería su pensión en este caso.

Cabe recordar que la jubilación activa consiste en compatibilizar durante un tiempo la pensión de jubilación y el trabajo por cuenta propia o por cuenta ajena.

Para estimar cuál sería la pensión de jubilación el usuario tendrá que cumplir una serie de requisitos como que la fecha de jubilación indicada sea de un año después a la fecha que el simulador determine como fecha de jubilación ordinaria.

Además, el porcentaje aplicable de la pensión deberá ser al menos del 100% y en caso de que sea una jubilación demorada, se tendrá que calcular el porcentaje adicional por demora en un pago único.

A través de la Seguridad Social

Para poder realizar el cálculo, el profesional tendrá que acceder primero al portal Tu Seguridad Social . A continuación, deberá seleccionar si se quiere acceder en nombre propio o se es representante de otra persona. Una vez se haya hecho esto, se deberá proceder a la identificación y, por último, hacer clic en el botón ‘simular Tu Jubilación’.

Acto seguido el simulador proporcionará una serie de datos como la pensión de jubilación a la que se tendrá derecho durante el periodo en el que se compatibilice la pensión con el trabajo, ya sea por cuenta propia o ajena.

Además, el portal mostrará el importe de la pensión durante dicho periodo en caso de que el profesional realice una actividad por cuenta propia y tenga contratado al menos a un trabajador por cuenta ajena.

El portal también es útil para conocer cuál será la pensión de jubilación una vez se finalice la actividad profesional y se cobre de manera íntegra la pensión de jubilación.

Cabe destacar que durante el periodo de jubilación activa no se cotiza por jubilación, por lo que esto no servirá para mejorar la pensión. Además, las cantidades indicadas no incluirán ni impuestos ni descuentos.

