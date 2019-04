Entornointeligente.com / Facebook Twitter Google+ Pinterest LinkedIn WhatsApp

abril 16, 2019

Facebook Messenger anuncia la llegada de forma oficial del modo oscuro, característica que los usuarios de Android ya pueden activar siguiendo tan solo unos pequeños pasos. Esta nueva función se ha lanzado a nivel mundial y permite activar el modo oscuro en Messenger con un simple cambio en la configuración.

Así puedes activar el modo oscuro en Facebook Messenger El modo oscuro de Facebook Messenger proporciona un brillo más bajo, a la vez que mantiene el contraste y la vitalidad. Una característica que reduce el brillo del teléfono inteligente al usarlo en situaciones con poca luz, lo que ayuda a dar descanso a la vista.

Para activarlo, simplemente se debe acceder a nuestro perfil de Facebook Messenger pulsando en la foto de perfil en la propia aplicación para entrar a la configuración de la cuenta. En ese momento, justo debajo de la fotografía aparece la opción para activar el modo oscuro, que cambia la estética del chat de blanco a negro.

