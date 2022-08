Así puede identificar una oferta falsa de empleo

Entornointeligente.com /

Hoy en día, identificar las ofertas falsas que se ofrecen, especialmente en redes sociales, no es una tarea fácil. De hecho, muchas personas, que necesitan empleo con urgencia, se postulan a cualquier convocatoria sin pensar en las consecuencias que esto pueda traer.

La mayoría de los casos, quienes están detrás de las ofertas fraudulentas buscan estafar a los candidatos, pidiendo dinero o datos personales para venderlos a empresas de bases de datos o realizar trámites indebidos.

Así las cosas, a continuación, le contamos algunas recomendaciones para no caer en la trampa de las ofertas de trabajo falsas.

8 señales para no aplicar a una oferta de empleo 1. Si le cobran por participar en el proceso de selección, esa oferta no es real.

2. Si a la hora de realizar el registro, le solicitan datos sensibles como el número de documento, cuentas bancarias, o información que no esté relacionada con su perfil profesional, es una señal de alerta.

3. Si le exigen un pago por los exámenes médicos, desista de esa oferta.

4. Si el correo de la oferta, al que le solicitan enviar documentación no tiene su propio dominio, sospeche de esa convocatoria

5. Si en internet no existe ninguna empresa con ese nombre y tampoco tiene redes sociales, es motivo para dejar de lado la oferta laboral.

6. Si al buscar la dirección de la empresa, ésta no corresponde, es una alarma para evitar postular su hoja de vida a la vacante.

7. Si el enlace no es de conexión segura (no tiene un candado), es mejor que no dé información personal.

8.Si le llega un mensaje vía Whatsapp, Telegram o SMS de un número celular, no responda, haga caso omiso y lo mejor es bloquear el número.

