Así organizamos nuestro maquillaje en el baño: cinco ideas en las que nos inspiramos para tener los cosméticos en orden

Entornointeligente.com / Cuando nuestra pasión es el maquillaje y tenemos grandes cantidades productos, una de las partes más tediosas es mantenerlo ordenado y, sí, os lo digo por experiencia. Es algo que me rechifla tener y atesorar, pero no siempre es fácil tenerlo todo en su sitio, por lo que cualquier ayuda o inspiración es buena si lo que queremos es que luzca bonito, recogido y organizado , además de que siempre lo tengamos a mano.

Los cajones, los grandes aliados Si tenéis un mueble con cajones , qué duda cabe que son los mejores aliados para que todo esté ordenado, en su sitio y no moleste. Eso sí, nuestra gran recomendación para sacarles todo el partido que merecen y poder meter más cositas, es usar separadores de cajones ( 14,88 euros ). Son súper prácticos y hacen que todo esté en su sitio pudiendo dividir entre nuestras sombras, bases, polvos, coloretes, máscaras…

JSF DIY Separadores de Cajones 32.4 x 7 cm, Set de 12 Ajustable Organizador de Cajones (Blanco)

Hoy en Amazon por 14,88€ También podemos usar cajas de plástico transparente para ir guardando todas nuestras joyitas beauty.

Evance 10 Cajas Organizador de Cajón Plástico, Organizadores Transparentes para Cajones, Bandejas de Maquillaje Papelería Cubiertos para Baño Cocina Oficina Escritorio (Tranparente)

Hoy en Amazon por 16,99€ Cestas para guardar maquillaje Las cestas son ideales, a todas nos encantan, las cosas como son y además, son súper útiles a la hora de permitirnos guardar una gran cantidad de cositas, ya sea en sus versiones más grandes o más pequeñas.

Mangata Cajas de Almacenaje Decorativas, Cesta de Almacenamiento de Tela Plegable, Cubos de Almacenamiento – 33 x 33 x 33 cm (Beige, 1 Pcs)

Hoy en Amazon por 11,99€ La Jolíe Muse Cestas almacenaje de algodón Tejido con Cuerda, Juego de Cajas de almacenaje, cestas baño, cestas organizadoras Cocina y Dormitorio, cestas almacenaje Bebe, Blanco y marrón Claro, Set 3

Hoy en Amazon por 22,89€ Pero también podemos apostar por las metálicas que también son preciosas.

Relaxdays Drahtkorb Juego de 3 cestas de Alambre rectangulares, 15,5 x 28 x 20 cm, decoración de Metal, Color Dorado, 3 Unidades

Hoy en Amazon por 21,20€ Organizadores de maquillaje Sin duda, los organizadores de maquillaje siempre son una buena idea ya que nos permiten tener cada cosa en su sitio. Lo más habitual es que sean de metacrilato y los encontremos más o menos grandes según nuestras necesidades y productos, y también pueden ser abiertos o más cerrados a modo de cajoneras.

Display4top Caja acrílica Estante de maquillajes Maquillaje Cosméticos Joyería Organizador (7 Drawers Transparente)

Hoy en Amazon por 21,99€ – Organizador de Maquillaje con 12 Niveles Ajustables, Caja de Almacenamiento Multi-Funcional con un precio de 29,99 euros.

READAEER Organizador de Maquillaje con 12 Niveles Ajustables, Caja de Almacenamiento Multi-Funcional (Transparente)

Hoy en Amazon por 29,99€ – Organizador de maquillaje tipo caja transparente con 6 compartimentos con un precio de 13,59 euros.

mDesign Organizador de maquillaje – Caja transparente con 6 compartimentos – Ideal para guardar maquillaje, cosméticos y productos de belleza – Plástico transparente

Hoy en Amazon por 13,59€ Organizador de maquillaje con 10 compartimentos con un precio de 16,99 euros.

mDesign Práctico organizador de maquillaje – Decorativa caja para guardar cosméticos como esmaltes de uñas o polveras – Expositor de maquillaje con 10 compartimentos – transparente y dorado rosado

Hoy en Amazon por 16,99€ Organizadores con toques dorados con un precio de 17,49 euros.

PuTwo Organizador de Maquillaje Vidrio 5 Compartimentos Organizador de Cosméticos Grande Caja Maquillaje Cobre Organizador de Brochas Maquillaje Vintage para Baño Tocador – Oro

Hoy en Amazon por 17,49€ Bandejas Las bandejas con espejos o sin ellos son ideales para tener siempre nuestros cosméticos cerca y, además, aportan a nuestro baño un toque de estilo ideal. En ellas podemos tener aquellas joyas que más usemos para tenerlas siempre a mano y, porqué no, presumir de ellas ante las visitas.

PuTwo Bandeja con Espejo, Bandeja Dorada Bandeja Decorativa Dorada Bandeja Espejo Bandeja Decorativa Espejo Bandeja con Espejo Bandeja Rectangular para Baño, Mesa, Perfume – Bandejas Doradas

Hoy en Amazon por 26,99€ Y con un toque de mármol ( 30,48 euros ) son ideales también.

PuTwo Bandeja Decorativa, Bandeja de MDF con Impresión de Mármol, Bandeja de Tocador, Bandeja de Perfume, Bandeja de Abalorio – Blanco

Hoy en Amazon por 30,48€ Bandeja de espejo con un precio de 24,09 euros.

Bandeja de espejo dorado organizador de joyas para collares de cristal vintage (tamaño mediano)

Hoy en Amazon por 24,09€ Bandejas con espejo adornada con un precio de 17,99 euros.

Bandeja de Almacenamiento de Joyas Cosméticas, Bandeja Decorativa Adornada con Espejo Metal, Bandeja de Almacenamiento de Mesa, Bandejas de Frutas, Bandejas para Baño, Mesa, Perfume

Hoy en Amazon por 17,99€ Estantes y carritos Y, por último, aunque no por ello menos importante, si tenéis algún hueco en el baño que no usáis, una manera estupenda de darle uso es con un carrito o un estante (con o sin ruedas) en el que podéis meter de todo. Sus capacidades suelen ser bastante aceptables, por lo que podréis tener en orden todo vuestro maquillaje, además de poderle sumar cajitas y otros organizadores que os darán un plus de orden.

alvorog Carrito de Cocina de 3 Niveles con Ruedas, Carro de Almacenaje con Asa, Carrito Auxiliar Multifuncional para Baño, Cocina, Oficina, Salón & SPA – Blanco

Hoy en Amazon por 39,99€ Ya sea de madera, de metal o de cristal, un estante de este tipo viene de perlas.

mDesign Moderna estantería de baño – Organizador de baño de cristal con tres baldas – Elegante estantería de ducha para guardar toallas, cremas y cosméticos – transparente y plateado

Hoy en Amazon por 49,99€ Carrito de almacenamiento con tres niveles y un precio de 19,54 euros.

SPACEKEEPER Carro de Almacenamiento de 3 Niveles, Delgado, móvil, Organizador de estantes, deslizable, rodante, utilitario, Estante de Cocina, baño, lavandería, Oficina, Lugares Estrechos, Blanco

Hoy en Amazon por 19,54€ *Nota: algunos de los enlaces aquí publicados son de afiliados. A pesar de ello, ninguno de los artículos mencionados han sido propuestos ni por las marcas ni por las tiendas, siendo su introducción una decisión única del equipo de editores.

Fotos | @ikeaspain , @rarebeauty , @sephora , @leroymerlines , @hudabeautyshop , @primark.beauty

